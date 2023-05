Gil do Vigor se revolta ao ver a irmã sendo chamada de 'maria camburão': 'Providências'

Revoltado, Gil do Vigor defende a irmã após ela ser atacada em reality da Record TV

A irmã de Gil do Vigor, Janielly Nogueira, está no reality show da Record TV, A Grande Conquista, e durante uma dinâmica no programa foi chamada de "maria camburão" pelo participante Erick Ricarte. O insulto não agradou nem um pouco o economista, que logo saiu em defesa da irmã em sua rede social.

Nitidamente nervoso com a situação, o ex-BBB gravou stories defendendo Janielly e falando que processá o participante. "Seu Erick idiota, quando você sair dai vai se ver comigo, minha irmã é integra não tem problema com polícia nenhuma, minha irmã é honesta... Ele não sabe com quem mexeu não, meu amor, ninguém mexe com a minha família, deixar aqui avisado, vou largar aqui minhas provas aqui em julho, vou encontrar com ele", declarou Gil.

Após se acalmar, o global resolveu apagar o vídeo e falar novamente de forma menos agitada. O famoso deixou claro que a irmã não tem problemas com a polícia. "A gente faz na emoção, tem que e acalmar, falar as coisas com calma, passou, as providências serão tomadas, minha irmã é uma mulher íntegra e honesta, maravilhosa, tem seus erros como todo ser humano, não tem perfeição na família Nogueira", disse ele.

Gil do Vigor fala sobre irmã em reality show e pede ajuda dos fãs: “Muito difícil”

Nesta quarta-feira, 17, Gil do Vigor foi às suas redes sociais falar sobre a participação de sua irmã Janielly no reality show “A Grande Conquista” da RecordTV.

A irmã do ex-BBB participou de uma prova no programa e o resultado será dado ao vivo. Além disso, ela corre o risco de ser eliminada da competição apresentada por Mariana Rios.

Por conta disso, o semifinalista do BBB 21 foi ao seu Twiiter pedir ajuda aos seus fãs para que Janielly fique no programa.

“Gente, tudo dando certo, mas nós precisamos muito da ajuda de todos para nossa Jany vigorar. Eu sei que posso contar com vocês, mas assim, vai ser MUITO DIFÍCIL e cada voto irá contar”, desabafou o economista.

A participação de Janielly em ‘A Grande Conquista’ já rendeu muitas emoções para Gil, que chegou a aparecer chorando em suas redes sociais após a irmã conseguir permanecer na casa.