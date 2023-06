Luiza Ambiel expõe namoro de Gugu Liberato com cantor famoso: "Todo mundo sabia"

Luiza Ambiel expõe namoro de Gugu Liberato com cantor; ela era musa da Banheira do Gugu e acompanhava os bastidores

Ícone de beleza dos anos 90, a modelo Luiza Ambiel se pronunciou sobre as recentes revelações da vida íntima de Gugu Liberato. Ela contou o que via nos bastidores do Domingo Legal na época em que era uma das estrelas do programa.

Durante anos, ela foi a musa do quadro Banheira do Gugu, um dos sucessos do dominical. Nos anos 90, ela era responsável pelos picos de audiência do programa e vivia muito próxima do apresentador que faleceu em 2019 após um acidente doméstico.

"Gugu sempre foi muito discreto com sua vida pessoal, mas muito organizado. Deve ter deixado tudo muito bem combinado com ela. Ele jamais pediria para ela abandonar a carreira dela, se isso aconteceu foi porque ela quis", disse ela para o colunista Fefito, de Splash.

Ela também esclareceu que Gugu Liberato namorava um cantor famoso e que o caso não era segredo pra ninguém. "Quando o SBT era em Santana, nos anos 1990, todo mundo sabia que ele namorava um cantor. A gente nem se aproximava muito do moço para não dar problema. Gugu separava a vida profissional da pessoal, mas não era um grande segredo. Ele só era discreto."

No último domingo, 25, foi ao ar a entrevista das filhas gêmeas no Fantástico. Durante a conversa, elas falaram sobre estar do lado da mãe e como está a relação com o irmão, que deseja que o testamento deixado pelo pai seja cumprido conforme os pedidos do apresentador.

Leia também:Vaza laudo psiquiátrico de Rose Miriam, mãe dos filhos de Gugu: "Quadro grave"

Melhor amigo de Gugu Liberato expõe Rose Miriam em depoimento à Justiça: "Na lama"

Amigo e muito próximo de Gugu Liberato, o diretor Homero Salles revelou detalhes sobre o relacionamento do ex-patrão com Rose Miriam, mãe dos três filhos do apresentador. Ele foi um dos ouvidos nas audiências que tentam provar se ela teve uma união estável com o apresentador.

Segundo ele, os dois nunca tiveram relações íntimas. Ele também contou detalhes de um acordo que foi oferecido após a morte do apresentador. As informações foram publicadas pelo colunista Erlan Bastos, do 'Em Off'.