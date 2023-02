Luísa Sonza se emociona com homenagem no 'Domingão': ''Que especial reviver isso''

Cantora Luísa Sonza é surpreendida por Luciano Huck no 'Domingão' com presença de integrantes de grupo musical da infância e adolescência

A cantora Luísa Sonza (24) se emocionou no palco do Domingão com Huck no domingo, 26, ao recordar alguns momentos de sua carreira.

No programa comandado por Luciano Huck (51), a artista foi surpreendida pela presença das integrantes de seu grupo da infância, Sol Maior, quando tinha apenas 7 anos de idade, e cantaram juntas.

Em seu perfil no Instagram, nesta segunda-feira, 27, Luísa relembrou alguns registros do grupo e agradeceu pela surpresa. "Amo muito muito muito muito. Que especial reviver isso com vocês no @domingao! Pode passar o tempo que for, quando junta parece que o tempo longe não muda a ligação que temos. Sol Maior me ensinou tudo que sei pra viver o que vivo hoje. Sempre nós!", escreveu Sonza no post.

O pai da cantora, Cézar Sonza, falou sobre o talento da filha e o orgulho que sente."Sempre imaginei que o cara lá de cima teria algo reservado para você. Não existe sucesso sem felicidade, as duas coisas têm que andar junto. Depois disso, tem tua árvore na tua colônia. Pai tá lá e a gente está sempre pronto para te receber no teu refúgio", disse ele.

A mãe de Sonza, Eliane Gerloff, que era responsável pela caracterização do antigo grupo musical da filha, também esteve presente na atração.

Confira Luísa Sonza com seu grupo da infância no 'Domingão':

Luísa Sonza surge assistindo a show de comédia do ex, Whindersson Nunes

Recentemente, a cantora Luísa Sonza surpreendeu os seguidores ao mostrar em suas redes sociais que, enquanto estava tirando seu dia de folga, aproveitou para assistir ao show de comédia do ex-marido, Whindersson Nunes (28).

Nos stories do Instagram, a famosa revelou que estava deitada vendo o ex-marido passar na televisão. Luísa ainda escreveu no vídeo: “Não dá”, junto de um emoji de coração vermelho, marcando o perfil do humorista e antigo companheiro.

