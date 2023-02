Luísa Sonza surge assistindo show de comédia de Whindersson Nunes

Cantora Luísa Sonza, ex de Whindersson Nunes, assiste show de humor feito pelo ex-marido

Nesta terça-feira, 21, a cantora Luísa Sonza (24) surpreendeu os seguidores ao mostrar em suas redes sociais que, enquanto estava tirando seu dia de folga, aproveitou para assistir o show de comédia do ex-marido, Whindersson Nunes (28).

Através de seus stories do Instagram, a famosa revelou que estava deitada vendo o ex-marido passar na televisão. Luísa ainda escreveu no vídeo: “Não dá”, junto de um emoji de coração vermelho, marcando o perfil do humorista e antigo companheiro.

O vídeo foi o suficiente para os internautas irem à loucura. “Apesar de tudo, torço muito pela amizade deles. Se a Luísa está de boa com isso, quem sou eu pra achar alguma coisa. Ela sabe da vida e decisões dela…”, comentou uma internauta. “Realmente não dá Luísa…”, disse outra.

🚨FAMOSOS: Luísa Sonza posta stories assistindo o novo show de humor do ex Whindersson Nunes na Netflix. pic.twitter.com/hTl4RoNtn5 — CHOQUEI (@choquei) February 21, 2023

Luisa Sonza rebate crítica para a sua aparência

Recentemente, a cantora Luisa Sonza não ficou quieta ao ler uma crítica para a sua aparência. Ela fez questão de rebater um internauta que falou de sua imagem em uma montagem de fotos. No Twitter, uma seguidora mostrou fotos da cantora e disse: “Famosos e seu incrível talento em destruir a própria imagem”. Então, Sonza respondeu para ela e ainda fez a sua própria montagem de fotos para comparação.

“Amor, eu posso até estar destruída e acabada na sua opinião. Mas pelo menos coloca foto posada x foto posada. E não uma foto posada com uma foto da sua televisão enquanto eu dou entrevista, ainda com o olho entreaberto. Segue exemplo”, escreveu.