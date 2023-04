Luísa Sonza esbanja estilo ao revelar look para gravar o programa “Altas Horas”

A cantora Luisa Sonza apostou em look estiloso ao comparecer em gravação do programa “Altas Horas”

Nesta terça-feira, 12, Luísa Sonza deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram algumas fotos mostrando seu look para participar do programa Altas Horas.

A cantora participará do programa de auditório apresentado por Serginho Groismann em uma homenagem para Rita Lee.

A dona do hit “Cachorrinhas” esbanjou beleza e estilo ao surgir com uma camisa social com gravata preta, um colete de couro preto e um blazer por cima de tudo isso. Luísa complementou o look com calças pretas e botas coturno da mesma cor.

“Altas horas volta já”, escreveu a artista na legenda replicando uma fala clássica de Serginho no programa da Rede Globo.

Nos comentários, a drag queen e amiga de Luísa, Pabllo Vittar escreveu: “GATA”. E a cantora Marina Sena elogiou: “Linda”.

Os fãs de Luísa também aprovaram o look e rasgaram elogios nos comentários do post! “Que look, que bela, que tudo”, escreveu uma seguidora. E outro fã elogiou: “A mãe é gata”.

Vem aí!

Luísa Sonza ganhará uma série documental na Netflix que acompanhará momentos de sua vida pessoal e profissional.

"A produção mostrará os bastidores de sua vida pessoal e da carreira nos palcos e estúdios, revelando aos fãs o que ainda poucos conhecem sobre a Luísa", revelou a nota divulgada pela plataforma de streaming.