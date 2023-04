Assim como Anitta, Luísa Sonza vai ganhar série documental na Netflix

Produção da Netflix irá acompanhar o desenvolvimento do novo álbum de Luísa Sonza, assim como acompanhar sua vida pessoal

A Netflix anunciou algumas das estreias em seu catálogo este ano e entre elas está uma série documental sobre a vida e carreira da cantora Luísa Sonza.

Segundo a nota do streaming, "a produção mostrará os bastidores de sua vida pessoal e da carreira nos palcos e estúdios, revelando aos fãs o que ainda poucos conhecem sobre a Luísa".

O enredo deve acompanhar o desenvolvimento do novo álbum da loira. "O público vai poder se aprofundar no meu processo criativo. Quando você é artista, a vida particular e a profissional se misturam e eu acho que é isso que as pessoas vão ver. Eu gosto de viver e contar as minhas experiências pessoais nas músicas", disse a cantora. Ela ainda compartilhou um vídeo bem-humorado em que "cobra" o lançamento da Netflix, ou como ela mesmo diz, "dona Netinha".

Com diversos hits nas paradas, ela é famosa tanto por suas músicas, quanto pelo seu casamento com o humorista Whindersson Nunes, que acabou não dando certo. Ela também já falou diversas vezes sobre o quanto as críticas e ameaças que recebeu ao longo da carreira, principalmente após o divórcio e relacionamento com o cantor Vitão, afetaram sua saúde mental e causaram depressão.

Recentemente, a loira foi anunciada no festival 'The Town' em São Paulo, que é dos mesmos criadores do 'Rock in Rio'. Ela se apresentará na mesma noite em que o Bruno Mars e o dj Alok.

Veja: