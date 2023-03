De Luísa Sonza a Ivete Sangalo: Astrologia aponta ano de mudança e colheita para famosos

Astrologia prevê ano de muito sucesso e colheita para famosos como Luísa Sonza e Ivete Sangalo

O ano de 2023 tem prometido ser de muita colheita para diversas pessoas, incluindo famosos. A astrologia é uma das ferramentas mais usadas para descobrir e entender como ligar com o futuro. Conforme as previsões dos astros, nomes como Luísa Sonza (24) e Ivete Sangalo (50) podem se dar bem.

Em conversa com a CARAS Brasil, o astrólogo e terapeuta sistêmico Marcos Mattheus, que faz parte do time da Odara Campinas, deu alguns detalhes envolvendo o ano de cada signo. Aproveitamos para linkar com alguns famosos que adoramos.

Vale destacar que a partir desta terça-feira, 21, começará o ano novo astrológico de 2023. Este é um momento importante do ano em que o Sol cruza o equador celeste, marcando o início da primavera no hemisfério norte e o outono no hemisfério sul.

Segundo Mattheus, o ano de 2023 será marcado por mudanças. "Este será um ano em que muitas coisas importantes acontecerão em todas as áreas da vida e será importante se preparar para o que está por vir", afirmou, que ainda revelou que 2023 será regido pelo signo de áries, que representa coragem, iniciativa e determinação.

Confira o que os astros dizem sobre o ano de 2023 de acordo com cada signo:

Anitta - Áries

Assim como a diva pop internacional, os arianos se sentirão cada vez mais confiantes e motivados em 2023. Um conselho importante seria usar sua energia para seguir seus sonhos e alcançar seus objetivos.

Os arianos são conhecidos por sua natureza aventureira e apaixonada, e em 2023, eles podem esperar um ano cheio de energia e determinação. Com a presença de Júpiter em seu signo durante a primeira metade do ano, os arianos serão impulsionados a buscar novas oportunidades e aventuras, o que pode levar a uma mudança significativa em sua carreira ou vida amorosa. No entanto, eles precisam ter cuidado para não se tornarem excessivamente impulsivos e agressivos em sua busca pelo sucesso.

Cauã Reymond - Touro

Como adiantado, 2023 será um ano de mudanças intensas e talvez os taurinos não estejam tão preparados para isso. É por isso que eles podem se sentir um pouco sobrecarregados com as mudanças que estão por vir. Lembre-se de que tudo isso faz parte do processo e mantenha a mente aberta para novas possibilidades. Os taurinos são conhecidos por sua determinação e amor pelo conforto, e em 2023, essas características serão particularmente importantes para seu sucesso.

Ivete Sangalo - Gêmeos

Com a chegada dos 50, Ivete está mais do que nunca preparada para novas descobertas e está apostando no crescimento pessoal. E assim será o ano para os muitos geminianos, que podem sentir uma forte necessidade de se conectar com sua espiritualidade e encontrar o propósito da sua vida. Os geminianos são conhecidos por sua curiosidade e habilidade de se adaptar a diferentes situações, e em 2023, essas habilidades serão particularmente importantes para seu sucesso.

Com a presença de Vênus em seu signo no início do ano, os geminianos estarão mais inclinados a buscar novos relacionamentos e aventuras. No entanto, eles também precisam ter cuidado para não se tornarem excessivamente dispersos em sua busca por novas experiências.

Luísa Sonza - Câncer

Depois de bombar com sua turnê O Conto Dos Dois Mundos, é a prova viva que os cancerianos estão prontos para colher muito sucesso financeiro e profissional neste ano. Por conta disso, é importante aproveitar as oportunidades que se apresentarem para alcançar seus objetivos.

Leia também: Vidente prevê participante da Dança dos Famosos grávida este ano; saiba quem

João Gomes - Leão

Como um bom leonino, João Gomes deve esperar por um ano repleto de muita diversão e descobertas. Os astros apontam que 2023 será de viagens e conhecer novas culturas. No mundo das artes, será importante abusar da criatividade para encontrar novas maneiras de se expressar e se divertir.

Além disso, será um ano em que a vida profissional irá decolar. Haverá muitas oportunidades de crescimento e sucesso no trabalho. No entanto, é importante lembrar de cuidar da saúde e do bem-estar mental. Os leoninos são conhecidos por sua confiança e amor pela atenção, e em 2023, essas características serão particularmente importantes para seu sucesso.

Luciano Huck - Virgem

O apresentador global representa o que os virginianos devem se preparar para 2023. Será um ano de relacionamentos e conexões. O novo ano pode proporcionar novas amizades e fortalecer os laços com as pessoas importantes em sua vida.

Os virginianos são conhecidos por sua atenção aos detalhes e habilidades organizacionais, e em 2023, essas características serão particularmente importantes para seu sucesso. Com a presença de Mercúrio em seu signo durante a primeira metade do ano, os virginianos estão especialmente inclinados a buscar o aprimoramento de suas habilidades e a aperfeiçoar sua rotina diária. No entanto, eles precisam ter cuidado para não se tornarem excessivamente críticos consigo mesmos ou com os outros.

Evaristo Costa - Libra

Este será um ano de autorreflexão e crescimento pessoal. Tire um tempo para se concentrar em si mesmo e em suas necessidades emocionais. Os librianos são conhecidos por sua natureza equilibrada e amor pela harmonia, e em 2023, essas características serão particularmente importantes para seu sucesso.

Luciana Gimenez - Escorpião

Este será um ano de expansão e crescimento profissional. É importante que os escorpianos estejam abertos às novas oportunidades e não tenham medo de assumir riscos calculados para alcançar o sucesso.

Assim como já vimos de Luciana Gimenez, os escorpianos são conhecidos por sua intensidade e habilidade de se transformar, e em 2023, essas características serão particularmente importantes para seu sucesso.

Taís Araújo - Sagitário

Este será um ano de aventura e expansão pessoal. Os astros apontam que muitas pessoas podem sentir uma forte necessidade de experimentar novas coisas e se libertar das limitações.

Para Sagitário, 2023 será um ano em que a vida profissional irá decolar. Haverá muitas oportunidades de crescimento e sucesso no trabalho. No entanto, é importante lembrar de cuidar da saúde e do bem-estar mental.

Gloria Groove - Capricórnio

Este será um ano de autodisciplina e determinação. É aconselhável que os capricornianos usem da força de vontade para alcançar seus objetivos e trabalhar duro para alcançar o sucesso. Os capricornianos são conhecidos por sua ambição e habilidade de se concentrar em suas metas, e em 2023.

Sabrina Sato - Aquario

Em meio às notícias de sua recém separação, esse com certeza será um ano de mudanças e transformações para a japa. É importante que os aquarianos estejam abertos às novas ideias e perspectivas, e não tenham medo de se adaptar às mudanças que surgirem.

Os aquarianos são conhecidos por sua natureza progressista e amor pela inovação, e em 2023, essas características serão particularmente importantes para seu sucesso.

Luan Santana - Peixes

Se preparando para lançar mais um mega DVD, Luan Santana representa um pisciano raiz. Os astros apontam que este será um ano de criatividade e expressão pessoal. É indicado que use sua imaginação para criar algo novo e único, e compartilhe sua arte com o mundo.

Os piscianos são conhecidos por sua sensibilidade e habilidade de se conectar com os outros, e em 2023, essas características serão particularmente importantes para seu sucesso. Com a presença de Netuno em seu signo ao longo do ano, os piscianos podem esperar um aumento em sua intuição e criatividade. No entanto, eles precisam ter cuidado para não se tornarem excessivamente emocionais ou dependentes dos outros.