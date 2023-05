Lucy Alves se emociona com recado de ator de 'Travessia': ''Tem uma carreira brilhante''

Na reta final de 'Travessia', atriz Lucy Alves recebe recado especial de ator e não segura a emoção durante participação no programa 'Encontro'

Na reta final da novela das nove Travessia, que chega ao fim nesta sexta-feira, 05, a atriz Lucy Alves (37) participou do programa Encontro com Patrícia Poeta e foi surpreendida com um recado de um ator da trama de Gloria Perez.

A intérprete de Brisa no folhetim da Globo, se emocionou ao receber uma mensagem fofa de Vicente Alvite (6), que vive seu filho com Ari (Chay Suede), o Tonho.

"Um dia muito especial pra você, você se despede de um trabalho lindo que fez, da sua primeira protagonista de novela em horário muito especial. E tem um depoimento de uma pessoinha tão fofa, sabe quando o fofurômetro vai lá pra cima? E a gente queria muito mostrar esse depoimento pra você", falou a apresentadora.

O garotinho apareceu com uma declaração linda para a cantora. "Lucy, gostei muito de te conhecer, você sempre me encheu de beijos, que nem uma mãe de verdade. Você é minha mamãe pinguim, gostei muito de gravar essa novela Travessia com você".

"Tomara que a gente faça muitas novelas juntos. Eu te amo muito!", declarou ele, que ainda cantou trecho da música Espumas ao Vento, de Fagner. Vicente finalizou: "Eu nunca vou te esquecer. Você mora bem aqui, no meu coração".

Com lágrimas nos olhos, Lucy Alves brincou que ficaria toda borrada e rasgou elogios ao pequeno. "Gente, esse menino é tão especial, muito talentoso, todo mundo se encantou demais com ele. Ele tem uma carreira brilhante. Parabéns à família que sempre está muito presente, a gente vê que tem cuidado, tem educação. Vicente, também te amo", disse a famosa.

Confira Lucy Alves no 'Encontro':

Olha a Lucy no sofá do #Encontropic.twitter.com/wcpowsOH4x — TV Globo (@tvglobo) May 5, 2023

AI, TONHOOOOOOOOOOO! O recadinho do Vicente pra Lucy #Encontropic.twitter.com/YCaL6mS22q — TV Globo (@tvglobo) May 5, 2023

Saiba o que vai acontecer no último capítulo de 'Travessia'

O último capítulo da novela Travessia, de Gloria Perez, será exibido na noite desta sexta-feira, 05, e reserva emoções para os telespectadores. O público vai conhecer o destino de Brisa (Lucy Alves), Ari (Chay Suede), Chiara (Jade Picon) e outros personagens. Confira o que vai acontecer na história:

Brisa vai dar à luz uma menina e passará por um novo teste de DNA. Com isso, ela conseguirá provar que tem dois DNAs em seu corpo e explicará o mistério dos testes de DNA negativos com o filho mais velho, Tonho (Vicente Alvite). Inclusive, ela também vai se casar com Otto (Romulo Estrela).

Chiara também vai dar à luz. Ela terá um menino. Logo depois, ela vai se encontrar virtualmente com a mãe, Débora (Grazi Massafera), em um plano de Cidália (Cássia Kis) e também conhecerá Sara (Isabella Nasser), que é a sua madrinha. Enquanto isso, Ari vai sair da prisão depois de pagar sua pena e vai conhecer o filho que teve com Chiara. Além disso, ele conseguirá um emprego para reiniciar a vida.