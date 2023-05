Travessia: saiba o que vai acontecer no último capítulo da novela

No último capítulo de Travessia, Chiara tem um encontro virtual com a mãe, o mistério de Brisa é revelado e muito mais

O último capítulo da novela Travessia, de Gloria Perez, será exibido na noite desta sexta-feira, 5, e reserva emoções para os telespectadores. O público vai conhecer o destino de Brisa (Lucy Alves), Ari (Chay Suede), Chiara (Jade Picon) e outros personagens. Confira aqui o que vai acontecer na história:

Brisa vai dar à luz uma menina e passará por um novo teste de DNA. Com isso, ela conseguirá provar que tem dois DNAs em seu corpo e explicará o mistério dos testes de DNA negativos com o filho mais velho, Tonho (Vicente Alvite). Inclusive, ela também vai se casar com Otto (Romulo Estrela).

Chiara também vai dar à luz. Ela terá um menino. Logo depois, ela vai se encontrar virtualmente com a mãe, Débora (Grazi Massafera), em um plano de Cidália (Cássia Kis) e também conhecerá Sara (Isabella Nasser), que é a sua madrinha. Enquanto isso, Ari vai sair da prisão depois de pagar sua pena e vai conhecer o filho que teve com Chiara. Além disso, ele conseguirá um emprego para reiniciar a vida.

O pedófilo será preso após ele tentar encontrar Tonho em um shopping. Em mais uma cena romântica, Stênio (Alexandre Nero) e Helô (Giovanna Antonelli) vão se casar em uma cerimônia na casa dela. Por sua vez, Moretti (Rodrigo Lombardi) tentará seguir com a sua vida amorosa após sair da prisão, mas será perseguido por Guida (Alessandra Negrini), que não vai desistir de perturbar o ex-marido. Guida vai ficar feliz ao lado de Guerra (Humberto Martins).

Vicente Alvite se despede de Travessia

O ator mirim Vicente Alvite já está em clima de despedida do seu trabalho como o personagem Tonho na novela Travessia, da Globo. A trama chega ao fim nesta sexta-feira, 5, e o artista refletiu sobre as experiências que teve durante o trabalho.

Com apenas 6 anos de idade, ele contou que vai sentir saudade dos colegas que fez ao longo da novela. “Eu gostei muito de fazer a novela Travessia. Eu fique feliz de conhecer a Drica Moraes, a Lucy Alves, o Humberto Martins, a Jade Picon, o Chay Suede... Todo elenco! Eles sempre brincaram comigo e me deram muito carinho. Todo mundo foi muito legal comigo, os diretores, a produção. Vou sentir muita saudade", disse ele. Nas redes sociais, o garotinho também gravou um vídeo sobre a despedida da novela.