Vicente Alvite, o Tonho de Travessia, revela curiosidades dos bastidores da novela

Intérprete do Tonho da novela 'Travessia', Vicente Alvite conta os bastidores de como é gravar uma novela e dispara: 'Gosto de me ver na televisão'

O ator mirim Vicente Alvite (6) rouba a cena sempre que aparece nos capítulos da novela Travessia, da Globo, como o personagem Tonho , filho de Ari (Chay Suede) e Brisa (Lucy Alves). Dentro e fora de cena, ele está adorando a experiência de atuar em uma novela. Em conversa com a CARAS Digital, o menino contou curiosidades de sua rotina de gravações na Globo . Confira aqui!

Vicente Alvite garantiu que adora o que faz na TV. “Eu gosto de gravar e conhecer outros artistas, e também de me ver na televisão”, disse ele, que tem uma rotina agitada em dia de gravação. “Eu estudo de manhã e gravo de tarde. O mais legal de fazer enquanto espero para gravar é ficar brincando com as pessoas no intervalo. Brinco de jogos, jogo bola e ensaio os textos”, contou.

E o garoto tem vários amigos para as brincadeira nos bastidores, principalmente os atores Chay Suede e Drica Moraes. “O Chay é quem mais brinca comigo. A gente brinca de lutinha e ele me ensina a fazer desenho em 3D. A Drica também joga bola, brinca de trava língua. Ela é muito legal”, declarou.

Vicente ainda disse que conta com a ajuda de uma preparadora de elenco para decorar os seus textos e tem um truque para se emocionar em cena. “Eu penso em coisas que me deixam triste”, afirmou, e também revelou uma cena que marcante até agora. “Minha cena favorita foi quando eu tive que dormir na novela e eu dormi de verdade. E a cena mais difícil é quando eu tenho que ficar muito triste”.

Ao pensar nos meses de aprendizado com o trabalho na novela, ele diz: “Eu gosto de aprender como as cenas são gravadas. Às vezes, o diretor me chama para ver no monitor”. E, sobre o final do seu personagem, ele conta o que gostaria que acontecesse na história: “Eu queria o Tonho ficasse com o pai e a mãe, e descobrisse que o Tio Guerra [Humberto Martins] é avô dele de verdade”.

Atualmente, o ator mirim está no primeiro ano do ensino fundamental e revelou o que mais gosta de fazer na escola. “O que eu mais gosto é a hora do recreio”, disse ele, que também gosta de ser reconhecido pelos fãs nas ruas. “Eu estou sendo muito reconhecido. Às vezes eu tomo um susto quando me reconhecem, mas depois eu sorrio e tiro foto”, garantiu.

Por fim, ele confessou que gosta da carreira de ator, mas tinha outro sonho antes de passar no teste para a novela. “Eu queria ser jogador de futebol”, afirmou ele, que hoje em dia até pensa em outra carreira para o futuro. “Eu gosto de ser ator, mas eu também queria ser veterinário”, contou. Além disso, a paixão pelo futebol também reaparece quando ele é questionado sobre qual é o seu maior sonho. “Ser jogador de futebol igual ao CR7 [o jogador português Cristiano Ronaldo]”, contou ele, citando o seu ídolo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vicente Alvite (@vicentealvite)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vicente Alvite (@vicentealvite)

Vicente Alvite dá presente fofo para Lucy Alves

Nesta semana, a atriz Lucy Alves fez aniversário e ganhou um presente encantador do ator mirim Vicente Alvite. O garotinho decidiu dar um Pinguim de pelúcia para a atriz. Isso porque ela o apelidou de Pinguim nos bastidores da trama após ver uma dancinha dele entre as gravações. Ela achou que ele parecia um pinguim e criou o apelido fofo. Assim, ele lembrou disso e escolheu o pinguim como o presente ideal para a amiga. Veja a foto aqui.

“Parabéns mamãe Brisa! Que alegria poder ser seu pinguim na novela e receber tanto carinho! Você é muito legal e merece toda felicidade do mundo! Que papai do céu te abençoe muito”, disse ele nas redes sociais.