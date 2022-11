Lucy Alves irá dividir o palco com Roberto Carlos no Especial de Fim de Ano: "Vai ser especial demais!"

A protagonista de 'Travessia' Lucy Alves se prepara para dividir o palco com o Roberto Carlos no especial de Fim de Ano da TV Globo

CARAS Digital Publicado em 01/11/2022, às 15h13

Na tarde desta terça-feira, 01, a TV Globo anunciou em seu Instagram oficial mais uma convidada especial que irá dividir o palco com o rei Roberto Carlos (81) em seu tradicional especial de final de ano.

Entre os convidados confirmados para o show deste ano está ninguém menos que a protagonista da novela 'Travessia', a atriz Lucy Alves (36).

"Acabou o mistério! A convidada de honra para cantar com o Rei Roberto Carlos no tradicional Especial de Fim de Ano da @tvglobo deste ano é ninguém menos do que a protagonista de #Travessia, Lucy Alves. Isso mesmo! Quem aí está ansioso?", divulgou o TV Globo em suas redes sociais.

Previsto para ir ao ar no dia 23 de dezembro, o programa também vai contar com as participações especiais de Maiara e Maraisa, Raça Negra e Marisa Bethânia.

