Luciano Huck enviou pacotes de dinheiro para Marlene Mattos: "Muito grato"

Luciano Huck enviou pacotes de dinheiro para Marlene Mattos, diz Leo Dias em programa de TV

Uma revelação no programa Fofocalizando desta quarta-feira (12) deixou os telespectadores surpresos. É que durante a atração, o jornalista Leo Dias revelo que Marlene Mattos passou por momentos de grande dificuldade financeira.

No vespertino, ele afirmou que ela recebeu dinheiro de Luciano Huck para quitar as dívidas. "O Huck já mandou pacotes de dinheiro para a Marlene porque ela não tinha dinheiro para pagar aluguel. Ele é muito grato pela Marlene, mas não sei porque", contou ele.

O jornalista afirmou que ele vai falar sobre o tema no Domingão com Huck que será exibido neste final de semana para promover Xuxa, o Documentário, que estreia no Globoplay nesta quinta. "A Xuxa vai ao Huck neste domingo numa aparição que foi gravada e ele vai dizer que é grato por ela", disse.

Relação estremecida

A relação entre Xuxa e Marlene Mattos voltou aos holofotes. após a exibição de trechos inéditos do reencontro entre as duas que vai fazer parte de um documentário do Globoplay. Há cinco anos, Xuxa Meneghel deu uma longa entrevista para a edição argentina de CARAS. Na ocasião, ela esclareceu detalhes sobre a relação entre as duas. A artista chegou a afirmar que nunca foi informada em detalhes sobre o quanto ganhava no auge de sua carreira.

"Eu nunca soube o que ganhava ou quanto meu show lucrava. Eu fui tão inocente que me roubaram muito (...) Eu posso dizer que trabalhei na Argentina, nos EUA, na Espanha e, depois de um curto período de tempo, a única coisa que encontrei foram dívidas. Eu nunca soube o quanto ganhei na Argentina. Eu nunca soube o que o canal me pagou e nunca perguntei", disparou ela.