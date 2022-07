Luciano Huck e Eva surgem nos ensaios da Dança dos Famosos e fãs se encantam: ''Que dupla''

O apresentador Luciano Huck levou a filha caçula para os Estúdios Globo e dividiu um vídeo super divertido

CARAS Digital Publicado em 02/07/2022, às 19h06

Luciano Huck (50) e Eva (9) protagonizaram um momento pai e filha encantador neste sábado, 2.

A dupla surgiu juntas no estúdio de ensaios do quadro Dança dos Famosos e encantou os seguidores ao se divertirem no local.

Em um vídeo, os dois posam para diferentes fotos e esbanjam sintonia e fofura. "É neste domingo", escreveu o apresentador.

Os admiradores da família não deixaram de comentar. "Ah que lindos Eva dando aula de dança para o papai", "Muito lindo e amoroso, dá um quentinho no coração", "Incrível, Eva é carisma puro", dispararam.

Vale ressaltar que os finalistas da Dança dos Famosos são Ana Furtado (48), Vitão (22) e Vitória Strada (25).

CONFIRA O VÍDEO DE LUCIANO HUCK E EVA