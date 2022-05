Angélica e Luciano Huck vão ao teatro com Eva e simpatia da filha rouba a cena

Noite em família! Angélica, Luciano Huck e Eva são clicados em teatro no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 28/05/2022, às 10h08

Na noite da última sexta-feira, 28, Angélica (48) e Luciano Huck (50) decidiram fazer um passeio especial: ir ao teatro.

E, é claro, eles levaram Eva (9) junto com eles.

Os três foram prestigiar o espetáculo Concerto Para Dois, de Cláudia Raia (55) e Jarbas Homem de Mello (52).

A família foi flagrada na porta do teatro Multiplan, no Rio de Janeiro, e a herdeira roubou a cena com seu estilo e carisma.

Usando um look all black -tal qual a mãe- e uma bolsa toda coloridinha, ela sorriu para a câmera.

Vale lembrar que a pequena não é a única filha do casal. Eles também são pais de Joaquim (17) e de Benício (14).

Confira a foto de Angélica, Luciano Huck e Eva no teatro: