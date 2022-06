Luciana Gimenez chora muito após notícia sobre o pai falecido: ''To cansada''

Apresentadora Luciana Gimenez teve crise de choro após jornalista falar sobre inventário do pai dela

A apresentadora Luciana Gimenez (52) teve uma crise choro antes de entrar no palco ao vivo nesta quinta-feira, 8.

No banheiro de seu camarim, a famosa gravou um desabafo chorando após o jornalista Léo Dias fazer uma notícia sobre o inventário do pai falecido da comunicadora, o empresário João Alberto Morad morreu em 2020.

"O que a morte do meu pai tem de importante para a mídia? Porque alguns jornalistas eles fazem esse tipo de coisa, usam a desgraça alheia para dar ibope, o que a morte do meu pai importa pras pessoas?", questionou ela aos prantos.

"Queria entender o que a morte do meu pai importa pras pessoas, sabe. Não tem um tipo de respeito de ligar pra perguntar, falar nada. Sim, meu pai morreu, eu era filha única. Eu queria saber, Léo Dias, o que você tem a ver com a morte do meu pai com você. Você tem pai? Você se importa com a vida dos outros?”, comentou sobre não terem perguntado-lhe o que aconteceu.

Luciana Gimenez desabou e falou sobre as pessoas não respeitarem seus sentimentos. "Porque eu também sou uma pessoa só porque eu sou famosa não quer dizer que eu não tenho sentimento... Sabe o que acontece gente, quando a pessoa é famosa parece que ela perde liberdade de ser ela, ai coisas normais que as pessoas passam com sofrimento todo mundo fica rindo fica comentando, e dói e dói muito... to cansada desse tipo de coisa", disse.

A apresentadora explicou mais ou menos a situação. "Pra quem não sabe meu pai faleceu há um ano e meio e tem toda essa situação de inventário é normal... meu pai tinha um dinheiro de inventário, ele tem direito, as pessoas deixa o dinheiro pra quem quiser, isso não é da conta de nenhum jornalista", declarou ela.

Após chorar muito, Luciana Gimenez precisou se recompor para entrar no ar e apresentar o Superpop ao vivo na RedeTV!.

Após Luciana Gimenez compartilhar os vídeos chorando, Léo Dias escreveu uma carta aberta em sua rede social para a apresentadora.

"Nesta quarta-feira (8/6), a coluna LeoDias publicou que o falecido pai de Luciana Gimenez, João Alberto Morad, deixou uma herança de mais de R$ 2 milhões para uma mulher desconhecida pelos familiares, identificada como Carla Leoniuk, enquanto que a apresentadora ficou apenas com R$ 73 mil, além de um título social no Esporte Clube Pinheiros, uma Pajero de 2009 no valor de R$ 35 mil, 50% da empresa agropecuária Tapajós e uma outra conta com R$ 326 mil. Após a repercussão do posicionamento de Gimenez nas redes sociais, a coluna deixa uma carta aberta", escreveu.



"Cara Luciana, a coluna LeoDias faz questão de afirmar que a nota sobre a herança deixada pelo seu falecido pai não possui qualquer julgamento de valor da decisão. O processo em questão não corria em segredo de Justiça e, portanto, qualquer cidadão poderia ter acesso à informação.



A respeito da relevância da notícia, nós precisaremos discordar de você. A matéria fala de uma das mais conhecidas apresentadoras do país, que está à frente de um programa de variedades e fofocas na RedeTV e é justamente devido a sua notoriedade que a coluna LeoDias, que cobre o mundo das celebridades, decidiu publica-la.



A informação, portanto, não precisaria ser formalmente checada visto que a decisão judicial como já enfatizamos é de acesso público. Nela consta, inclusive, que o processo foi aberto por meio de um pedido seu. A coluna reforça o compromisso com a veracidade em noticiar as informações, o respeito a checagem e o foco nos critérios de noticiabilidade que norteiam esta profissão, como no bom jornalismo", publicou o jornalista.