Luana Piovani comenta documentário sobre a vida de Pedro Scooby

CARAS Digital Publicado em 12/07/2022, às 16h35

Nesta terça-feira, 12, Luana Piovani (45) comentou em seu Instagram que participou das gravações de um documentário sobre o surfista Pedro Scooby (33).

A ex-esposa do surfista contou em seus stories que estava gravando um documentário sobre Scooby e que um de seus cachorrinhos interrompeu as gravações.

“Acabei de dar entrevista pro documentário do Pedro, que está sendo realizando pelo canal Off. E acho que o Latinha se sentiu muito desprestigiado de não fazer parte. Eu estava sentada falando, de repente, quem entra na sala e deita desse jeitinho atrás de mim? Latinha! Simplesmente ele entrou no quadro, ele entrou no documentário”, revelou Luana.

E o surfista não é o único com projetos na televisão. Luana Piovani revelou recentemente que irá participar de uma novela em Portugal, onde mora atualmente.

“A família vai aumentar”

Ainda neste dia 12, Pedro Scooby e sua atual namorada Cintia Dicker (35) anunciaram por meio de um vídeo que estão grávidos do primeiro filho do relacionamento.

Scooby é pai de Bem (5), Liz (5)e Dom (9) do seu relacionamento com Luana, que comemorou a notícia em seus stories escrevendo: “Iupiii a família vai aumentar”.