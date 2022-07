Cintia Dicker anuncia que está grávida do primeiro filho com Pedro Scooby

Modelo Cintia Dicker e Pedro Scooby estão esperando o primeiro bebê juntos; o surfista já é pai de Dom, Bem e Liz, da relação com Luana Piovani

CARAS Digital Publicado em 12/07/2022, às 12h51 - Atualizado às 13h12

A família vai aumentar! O momento tão aguardado por Cintia Dicker (35) e Pedro Scooby (33) chegou e o casal está esperando o primeiro bebê juntos!

Nesta terça-feira, 12, a modelo anunciou a primeira gravidez do surfista, que já é pai de Dom (10), e os gêmeos Bem e Liz, de 6 anos, do relacionamento anterior com a atriz Luana Piovani (45).

A ruiva fez o anúncio com publicidade de uma marca famosa. Cintia publicou um vídeo em seu perfil no Instagram em que aparece pedindo para o ex-BBB comprar itens de bebê, como fraldas, mamadeira e chupeta. Na legenda, ela brincou com o jeito "avoado" do marido.

"Sim, é isso mesmo que vocês entenderam (e eu espero que tenham entendido bem antes que o @pedroscooby). Que essa fase chegue cheia de amor e saúde", declarou Cintia.

Cintia já havia falado sobre o desejo de ser mãe: “Desde a primeira semana que a gente está junto o Pedro pensa nisso e os filhos dele também me pedem, mas não é uma coisa que eu quero agora. No momento, não é uma prioridade minha”, afirmou a modelo. “Com certeza vai ser muito bem-vindo, vou amar ser mãe, mas tenho bastante trabalho ainda, quero viajar muito. Então, quem sabe daqui a um ano, dois anos? Na hora certa vem”, disse em março.

Confira o anúncio de Cintia Dicker e Pedro Scooby sobre gravidez: