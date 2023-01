Louro Mané diz palavrão ao vivo e corre para se desculpar

Durante o programa 'Mais Você' ao vivo, Louro Mané comete gafe ao vivo e se desculpa: 'Foi mais forte'

O personagem Louro Mané cometeu uma gafe ao vivo nesta quarta-feira, 25, durante o programa Mais Você, da Globo. Ele foi comentar uma reportagem sobre as padarias de São Paulo e reagiu de forma inesperada. O papagaio falou um palavrão ao vivo e pegou todo mundo de surpresa.

Ao interagir com o repórter da atração, ele disparou: “Rapaz, ele está mandando uma coxa-creme, lá! P*t* sacanagem! Sacanagem, mano. O Matheus só faz matéria comendo!”. Rapidamente, ele percebeu o seu erro e correu para se desculpar. “Desculpa pelo palavrão, gente! Eu não aguentei, a coxa-creme foi mais forte”, contou.

Vale lembrar que o personagem Louro Mané chegou ao programa Mais Você em abril de 2022. A atração ficou sem um mascote por algum tempo após a morte do ator Tom Veiga, que interpretava o personagem Louro José.

Ana Maria Braga mostra seu novo namorado no programa 'Mais Você'

Após postar a primeira foto com o novo namorado nas redes sociais, Ana Maria Braga também apresentou o amado para os telespectadores do programa Mais Você. Na manhã de terça-feira, 24, ela contou sobre sua viagem de férias para a África do Sul e mostrou a foto do namorado, o jornalista Fábio Arruda, ao lado de sua família.

Mesmo sem chamá-lo de namorado, a comunicadora disse que o público já estava sabendo quem ele é, já que, após ela publicar a foto, as redes sociais ficaram alvoroçadas e teceram diversos comentários. “Eu falei tanto da viagem aqui eu não mostrei quem foram meus acompanhantes nessa viagem, que estavam comigo nessa aventura gostosa. Esse aí que eu vou te mostrar, você já deve estar sabendo, é o Fábio. Na outra foto, é a família inteira: Pedro, Manu, que é minha nora, o Bento e o Fabio. Foi uma viagem agradabilíssima. Boas companhias também fazem parte de fazer o roteiro de viagem. Às vezes, a gente só conhece a pessoa viajando, né, é uma grande verdade”, disse ela.