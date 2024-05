Lore Improta vai estar em novo programa da Record? Saiba a verdade

Procurada pela CARAS Brasil, a Record se pronunciou sobre o boato que Lore Improta teria assinado com a emissora para um novo programa da casa

O novo programa de Tom Cavalcante tem dado o que falar, mas não somente por seu grande número de participantes, que são 176 ao todo, mas também por conta do elenco de famosos que estará presente. Uma delas é Lore Improta, a esposa de Leo Santana.

Procurada pela CARAS Brasil, a Record confirmou a participação da loira, mas preferiu não dar maiores detalhes. Tudo indica que a baiana já está de malas prontas para a competição, que tem sido gravada na Argentina, onde tem toda uma estrutura sendo montada.

Intitulado Acerte ou Caia, o programa, que já teve uma versão antiga exibida não apenas na Record, como também na Band por José Luiz Datena, tem previsão de estreia em agosto deste ano e deve ser exibido aos domingos.

A primeira temporada do programa contará com 16 episódios, sendo que cada um deles apresentará 11 participantes competindo entre si pelo prêmio final. No melhor clima de tensão, os famosos precisam ter jogo de cintura e muito controle mental para não errar os questionamentos.

Além de Lore Improta, quem também estará no elenco do Acerte ou Caia é Silvia Abravanel, a filha de Silvio Santos. A apresentadora pediu licença de suas funções no SBT para aparecer na Record. O caso foi confirmado pela própria emissora do Baú, em resposta a CARAS Brasil.

Em meio às especulações, a emissora afirmou que apenas teria concedido os direitos de imagem para Silvia participar de um programa, desmentindo que ela teria assinado contrato com a emissora do Bispo Edir Macedo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lorena Improta (@loreimprota)

LORE IMPROTA FOI VÍTIMA DE FAKE NEWS

A dançarina Lore Improta se pronunciou nesta quarta-feira, 22, após sair a notícia de que sua mansão com Léo Santana em Salvador, na Bahia, teria sido alvo de tiro. Fora do Brasil a convite de um streaming para um premiére na Cidade do México, a loira ficou preocupada ao receber mensagens sobre o suposto ocorrido.

Sem sinal de internet direito, a famosa disse que recebeu várias mensagens de fãs preocupados com ela e a família. Contudo, Lore Improta não conseguia abrir o que estavam falando e nem muito menos a notícia falsa criada em torno de seu lar.

"Gente, a gente já tá acostumada a umas notícias saírem sem fundamento nenhum, mentiras, sobre a nossa vida pessoal e etc e tal. Mas, ontem eui pega de surpresa, tava na premiere, tava sem internet e uma fã me mandou uma mensagem desesperada, ela chorava", falou sobre ter ficado preocupada por não saber direito o que estava acontecendo.

"Entrei em desespero, no meio de um trabalho superimportante pra mim, eu não conseguia internet, não conseguia ver o que tava acontecendo... Aconteceu alguma coisa com o meu marido, com a minha filha e eu não sei o que é...", comentou como se sentiu.