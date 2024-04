Lívia Andrade impressiona com presente generoso para participante do ‘Domingão’

Generosa! Lívia Andrade decide realizar sonho de participante de quadro do ‘Domingão’ e promete bancar presentão sozinha

No último domingo, 14, Lívia Andrade marcou presença no ‘Domingão’ e surpreendeu ao presentear Regina, uma participante do quadro ‘Salvou é seu’. Durante o programa, ela compartilhou seus planos para o prêmio de um milhão, caso vencesse a disputa de Luciano Huck na Globo. Comovida com a história, Lívia decidiu realizar um dos sonhos da senhora.

Enquanto competia ao lado de sua neta, Regina revelou que gostaria de comprar uma casa na praia e também realizar um procedimento estético. Vaidosa, ela confessou o desejo de aplicar preenchimento para conquistar lábios parecidos com os da atriz Angelina Jolie. No entanto, Dona Déa, que acompanhava o quadro, foi contra a mudança.

"Não acho graça nisso, aquele bocão da Angelina Jolie. Você já é bonita do jeito que você é", disse a mãe do humorista Paulo Gustavo. Foi então que Lívia decidiu contrariar a colega de bancada e prometeu bancar o procedimento para a participante: "Dona Regina, eu vou garantir a boca da senhora. Com milhão ou sem milhão”, declarou.

“Eu dou a boca da Angelina Jolie para a senhora”, Lívia revelou o presente e deixou a senhora extasiada com a novidade. Na sequência, Luciano aplaudiu a atitude da apresentadora: “Já ganhou a boca pelo menos”, ele brincou com o procedimento estético de Regina, que não conseguiu conquistar o prêmio milionário do programa.

A @liviaandradezn deu a boca da Angelina Jolie pra Dona Regina#Domingãopic.twitter.com/tipYxdsops — Daniel Martins (@OComunicativ0) April 14, 2024

Mesmo não seguindo adiante na disputa, Regina e sua neta não saíram de mãos abanando. Além de ganharem as aplicações de preenchimento nos lábios, receberam um prêmio em dinheiro. As duas deixaram os estúdios com R$ 100 mil, celebrando tanto a conquista no programa quanto o presente generoso de Lívia.

Luciano Huck saiu em defesa de Dona Déa após críticas:

Vale lembrar que recentemente, o apresentador Luciano Huck comoveu os telespectadores durante a abertura do programa Domingão com Huck, da Globo, ao fazer uma homenagem para a Dona Déa Lúcia. Ele defendeu a amiga após ver críticas nas redes sociais para as entrevistas dela com os eliminados do reality show Big Brother Brasil.

Assim, ele decidiu fazer uma declaração de amor para a admiração que sente por ela e pela amizade que construíram. Em seu depoimento, ele contou como eles se conheceram logo após a morte do filho dela, o ator e humorista Paulo Gustavo, que partiu em 2021 em decorrência da Covid-19. Luciano ainda revelou acreditar que a conexão dos dois foi obra do comediante; confira o relato emocionante.