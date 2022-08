Lívia Andrade fala sobre quadro que fará no 'Domingão'

Recém-contratada da Globo, Lívia Andrade falou sobre ser a nova integrante do 'Acredite Em Quem Quiser'

CARAS Digital Publicado em 20/08/2022, às 13h57

A apresentadora Lívia Andrade (39) é a mais nova contratada da Globo para integrar o time de jurados do Acredite Quem Quiser do Domingão de Luciano Huck (50). Nesta sexta-feira, 20, a loira falou sobre o seu novo trabalho.

Com um clique arrasador, usando um vestido brilhante, a loira explicou melhor para os internautas qual será sua missão. "Acredite Em Quem Quiser" Está cada vez mais difícil saber quem diz a verdade hoje em dia né?", começou dizendo.

"Somos bombardeados com informações verdadeiras e falsas! Tá cheio de "roteirista" por aí criando história, adaptando a nossa realidade para tornar mais interessante e atraente pra chamar a sua atenção. Verdade ou mentira, você escolhe o que é mais atraente pra você e isso não muda a realidade dos fatos", disse.

"A verdade ta lá, mas você pode preferir e escolher ficar com a mentira. Então, acredite em quem quiser e no que quiser! Uma história, 3 versões , afinal quem diz a verdade? Nesse caso vamos descobrir em rede nacional no domingão! Kkkkkk", comentou sobre integrar o quadro.

Ainda nos últimos dias, após confirmação de sua contratação pela Globo, Lívia Andrade mandou um recado para os "desapontados" com a notícia.

Filha de Silvio Santos comenta contratação de Lívia Andrade pela Globo

Após o jornalista Leo Dias dar a notícia de que Lívia Andrade havia sido contratada pela Globo, uma das filhas de Silvio Santos (91), Daniela Beyruti (46), deixou um comentário na publicação do colunista se mostrando surpresa com mais uma ex-funcionária na emissora carioca.

"Eita! Um dia a Record quis ser a Globo e agora a Globo quer ser o SBT, vai entender. Lívia, Pri Alcântara, Maisa, Larissa Manoela e até a Eliana agora está sendo sondada para aparecer nas telas do plim plim… SBT, a TV mais feliz do Brasil”, falou os nomes que eram da emissora de seu pai e agora estão na Globo ou estão sendo cobiçados por ela.

