Lívia Andrade constrange Bruno Cabrerizo e é interrompida por Huck: "Peço desculpas"

Lívia Andrade constrange Bruno Cabrerizo ao vivo e protagoniza um climão no 'Domingão com Huck'

A apresentadora Lívia Andrade teve uma postura controversa ao fazer uma pergunta considerada indelicada no palco do Domingão com Huck. Ela constrangeu o ator Bruno Cabrerizo após sua apresentação no Dança dos Famosos exibido neste domingo, 25.

Tudo começou após o galã finalizar a apresentação com um beijão na bailarina Juliana Paiva. Ao comentar a disputa, ela perdeu a linha e fez uma fofoca ao vivo insinuando que os dois tinham algo a mais.

"Eu fiquei um pouco curiosa. Eu sempre assisti seu programa e sei que na história da Dança dos Famosos sempre tem um casal. Existe uma magia em torno do elenco e forma-se um casal", disse ela sem o menor pudor.

Luciano Huck tentou colocar panos quentes na polêmica. "Ela acha que ela ainda está no 'Fofocalizando'. Mudou o programa, é outro. O Bruno quer falar".

Cabrerizo então soltou o verbo. "Eu entendo o teu lado, Lívia, mas nesse caso vou ter que jogar uma ducha de água fria. Nós não somos um casal, somos dois profissionais que entregamos arte. Eu entendo o contato da boca com a boca, mas podia ser testa com testa. É simplesmente uma coreografia artística", disse ele.

Huck então se desculpou ao vivo pela pergunta feita pela colega que gerou o climão. "Eu peço desculpas pela Lívia. É que ela tem essa coisa da fofoca, não sai dela, não tem jeito. Podemos dar continuidade ao programa?", finalizou.

Veja o momento:

O fora que a Livia Andrade tomou 🗣️#DançaDosFamosos



🎥 TV Globo pic.twitter.com/6DCvfuSXGL — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) June 25, 2023

Quem são os finalistas do Dança dos Famosos?

Na noite deste domingo, 25, aconteceu mais uma etapa da Dança dos Famosos, quadro do programa Domingão com Huck, apresentado por Luciano Huck. Quatro participantes disputaram as três vagas da grande final da competição com o ritmo Dança Contemporânea.

Além dos jurados técnicos, Carlinhos de Jesus, Ana Botafogo e Zebrinha, os atores Bruno Gagliasso e Ingrid Guimarães foram os responsáveis por julgar as apresentações de Rafa Kalimann, Priscila Fantin, Bruno Cabrerizo e Carla Diaz.