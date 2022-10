Letícia Colin recebe surpresa fofa do filho após indicação ao Emmy

Após ser indicada ao Emmy Internacional, atriz Letícia Colin é surpreendida pelo herdeiro Uri e compartilha momento na web

Mamãe coruja, a atriz Letícia Colin (32) encheu seu feed de amor ao compartilhar um vídeo fofo ao lado de seu herdeiro nas redes sociais!

Neste sábado, 01, a artista foi surpreendida pela família após ter sido indicada ao Emmy Internacional como Melhor Atriz por seu papel na série Onde Está Meu Coração, original do Globoplay.

No registro, publicado em seu perfil do Instagram, a famosa aparece chegando em casa e sendo recebida pelo pequeno Uri (2), fruto de seu relacionamento com Michel Melamed (46). O garotinho recebeu a mamãe com o maior amor com um lindo buquê de rosas vermelhas, ao lado do cachorrinho da família.

"A minha comemoração. Por @michelmelamed", disse Letícia Colin ao legendar o vídeo, feito pelo marido.

Rapidamente, famosos e anônimos passaram a comentar no post. "Amooo vocês!!!", declarou Fabiula Nascimento. "Lindos", elogiou Giovanna Lancellotti. "Que lindeza! Parabéns demais maravilhosa!!!! Viva você, seu talento e sua dedicação!!!!", exaltou Karine Teles. "Que fofura", "Que família mais linda. Que amor! Você merece o mundo", "Que cena linda", disseram os admiradores.

Letícia concorre com Celine Buckens, do Reino Unido, por Showtrial, Kim Engelbrecht, da África do Sul, por Reyka, e Lou de Laâge, da França, por Le Bal des Folles.

A novela Nos Tempos do Imperador, exibida de agosto de 2021 a fevereiro de 2022, está na categoria de Melhor Telenovela, e o documentário O Caso Evandro concorre como Melhor Documentário. Os vencedores serão revelados em uma cerimônia em Nova York, nos Estados Unidos, no dia 21 de novembro.

Confira o vídeo fofo de Letícia Colin com o filho:

Letícia Colin posa com Caio Castro e Sophie Charlotte

Recentemente, Letícia Colin compartilhar momento dos bastidores de seu novo trabalho ao lado de colegas de elenco! Em vídeo publicado em seu perfil no Instagram, a artista apareceu ao lado dos atores Caio Castro (33) e Sophie Charlotte (33) durante as gravações da primeira novela original do Globoplay, Todas As Flores. Nas imagens, o trio aparece brincando durante gravações ao lado da equipe da trama, que tem estreia prevista para outubro, em um heliponto com linda vista no Rio de Janeiro. "A gente tá esperando o Justin Bieber chegar. Eu sou segurança dele", brincou Caio no registro ao posar todo de preto. "Nossa, você arrasou nesse texto, fiquei até vendida", se divertiu Letícia.

