Letícia Colin posa com Caio Castro e Sophie Charlotte em set de filmagens: ''Spoiler''

Atriz Letícia Colin compartilha vídeo em heliponto no Rio ao lado de Caio Castro e Sophie Charlotte em gravações de 'Todas As Flores'

A atriz Letícia Colin (32) usou as redes sociais no domingo, 04, para compartilhar momento dos bastidores de seu novo trabalho ao lado de colegas de elenco!

Em vídeo publicado em seu perfil no Instagram, a artista apareceu ao lado dos atores Caio Castro (33) e Sophie Charlotte (33) durante as gravações da primeira novela original do Globoplay, Todas As Flores.

Nas imagens, o trio aparece brincando durante gravações ao lado da equipe da trama, que tem estreia prevista para outubro, em um heliponto com linda vista no Rio de Janeiro. "A gente tá esperando o Justin Bieber chegar. Eu sou segurança dele", brincou Caio no registro ao posar todo de preto. "Nossa, você arrasou nesse texto, fiquei até vendida", se divertiu Letícia.

"Spoiler. Bastidor com essa vista incrível", escreveu Leticia Colin na legenda da publicação. Na produção, as atrizes viverão filhas de Regina Casé (68).

Nos comentários, os fãs não deixaram de comentar outra parceria de Colin com Caio na novela Nos Tempos do Imperador: "Dom Pedro e Leopoldina", "Dom Pedro pagou o almoço para Leopoldina?", "Lembrei de dom Pedro e Leopoldina! Aaaaa que saudades".

Alguns internautas ainda elogiaram o trio. "To tão feliz por você, ansiosa pra admirar essa nova personagem linda, o cabelo tá maravilhoso", "Vocês são lindos", "Maravilhosos", disseram.

Confira o vídeo de Letícia Colin com Caio Castro e Sophie Charlotte em bastidores:

Letícia Colin esbanja fofura ao lado do filho Uri

Na sexta-feira, 02, Letícia Colin explodiu o fofurômetro ao publicar uma foto ao lado do filho, Uri, de 2 aninhos. A famosa compartilhou uma foto belíssima com o filho, tirada pelo marido, Michel Melamed (46), em que surgiu apontando para a câmera, enquanto o pequeno posou sorridente: "No close do amor. Por ele, logicoooo @michelmelamed. Coxão de mamys bombando!", escreveu ela.

