Leo Picon quer fazer novo reality-show ao lado da irmã Jade

Leo Picon disse em entrevista que gostaria de fazer um reality-show do seu cotidiano com Jade

CARAS Digital Publicado em 01/06/2022, às 19h31

Nesta última segunda-feira, 30, Leo Picon (26) revelou em entrevista que gostaria de fazer um reality-show ao lado da irmã Jade (20).

O influenciador comentou que mesmo já tendo vídeos em seu canal do YouTube com a ex-BBB, ele gostaria de fazer um reality com a irmã para mostrar o relacionamento dos dois.

"Essa foi mais uma sementinha que eu já plantei, a gente fez uma série no YouTube chamada Irmãos Picons, que eu mostrava eu e minha irmã debatendo diversos assuntos. Mas a gente pensa em fazer um para mostrar nosso dia para que as pessoas vejam nossa relação, nossa relação é muito bonita", contou Leo.

Quando questionado pelos apresentadores do podcast Flow sobre a participação de Jade na próxima novela das 21h na Rede Globo, o irmão da influenciadora brincou. "Aí vocês vão ter que ficar de olho nos próximos episódios de Keeping Up With The Picons, nossa nova série", disse Leo fazendo referência à antiga série da família Kardashian-Jenner.