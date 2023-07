Leão Lobo reage após fala de Marlene Mattos no documentário da Xuxa: 'Me espanta'

Leão Lobo dá sua opinião sobre trecho da fala de Marlene Mattos no documentário sobre Xuxa Meneghel: 'Não me pareceu muito natural'

O apresentador Leão Lobo deu a sua opinião sobre a repercussão de um trecho da conversa de Marlene Mattos e Xuxa Meneghel no documentário sobre a vida e a carreira da apresentadora, que será lançado no Globoplay nesta semana. O trecho mostrou uma conversa delas durante um reencontro após 19 anos sem contato e trouxe uma fala forte da diretora sobre o seu jeito de trabalhar. Agora, o comunicador opinou e reagiu ao que viu.

Em entrevista no site Splash, do UOL, ele contou que não viu o trecho como sendo algo muito natural. “Não sei se isso não foi uma coisa meio 'produzida' para o documentário. A sensação que me fica é essa: que a Marlene foi instruída para falar uma coisa assim. Não me pareceu muito natural aquilo. A Marlene sabia contemporizar as coisas. Por isso, me espanta tanto essa história que a Xuxa fala [sobre a ex-empresária]”, afirmou.

Além disso, ele fez elogios para Marlene, com quem trabalhou entre 2004 e 2007 na Band. “Aprendi muito com a Marlene Mattos. Ela era uma pessoa muito tranquila, muito preocupada com o bem estar dos artistas. Me ensinou coisas incríveis, e é alguém a quem sou muito grato”, contou.

O que Marlene Mattos falou no trecho do documentário da Xuxa?

No programa Fantástico do último domingo, 9, a Globo exibiu um trecho do reencontro de Xuxa e Marlene Mattos para o documentário. Lá, a diretora de TV contou que elas ficaram 19 anos como parcerias na carreira e estão há 19 anos sem contato. Além disso, Mattos fez uma declaração sobre sua trajetória com Xuxa. “Eu acertei muito mais do que errei. O mundo não é o que você quer que seja, a gente tem que agir, às vezes de forma realística. Você diz que era uma marionete na minha mão e eu usava você para fazer outras pessoas de marionete. É assim”, declarou.

Então, Xuxa comentou sobre como foi o reencontro delas. “Mexeu numa caixinha que, não é que eu não queria mexer, eu tive que passar por isso. Isso para mim me chocou, ela dizer: 'eu faria tudo de novo'. É uma frase que marcou o documentário demais”, afirmou.

Além disso, a apresentadora refletiu sobre o resultado do documentário. “Vão me descobrir como eu me descobri. É uma coisa para mostrar o que eu passei. Você começa a remexer as coisas e tudo é importante, é relevante. Muita coisa aconteceu comigo de bom, e muita coisa de ruim. Muitas pessoas fizeram coisas que eu guardei nessa caixinha, e revirar tudo isso no documentário foi muito importante”, afirmou.