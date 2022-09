Lea Michele rebate boatos de que não saberia ler

Atriz de Glee, Lea Michele fez questão de rebater os boatos de que não saberia ler e que praticou bullying com elenco da série

CARAS Digital Publicado em 01/09/2022, às 22h24

Nesta quinta-feira, 1, a atriz Lea Michele (36), que ficou famosa por seu papel em Glee, rebateu alguns rumores que estavam pairando na internet. Primeiro, ela respondeu os boatos de que seria analfabeta. Depois falou sobre as alegações de que praticava assédio moral no set do musical. Em entrevista para o The New York Times, a atriz falou sobre os assuntos.

Em 2020, começaram a circular algumas acusações de assédio moral contra Lea, quando Samantha Marie Ware acusou a atriz de fazer “micro agressões traumáticas”, no set da série musical Glee. Samantha disse que sua companheira de elenco ameaçou demiti-la várias vezes, e explicou em uma entrevista que, aparentemente, Lea nunca gostou dela.

Rebatendo os comentários de Samantha, Lea Michele diz que as acusações proporcionam a ela um intenso momento de reflexão sobre sua conduta no ambiente de trabalho que mantinham em Glee. “Eu tenho uma vantagem para mim, eu trabalho duro, não deixo espaço para erros. Esse nível de perfeccionismo me deixou com muitos pontos cegos”, disse.

Lea Michele ainda disse que, depois de refletir sobre sua forma controversa de agir no set de Glee, hoje se sente mais preparada para assumir o papel principal no musical Funny Girl, da Broadway. A atriz se recusou durante a entrevista a entrar mais fundo nas acusações, mas disse que não sente necessidade de lidar com coisas através da mídia, admitindo que os depoimentos sobre bullying lhe custaram o papel de porta-voz na HelloFresh.

Ainda na entrevista para o The Times, Lea Michele rebateu os boatos de que seria analfabeta. A teoria rendeu muitos memes na internet e vive circulando por aí. “Eu fui para Glee todos os dias, eu sabia minhas falas todos os dias. E então há um boato online que eu não sei ler ou escrever? É triste. É mesmo. Eu acho que muitas vezes se eu fosse um homem, muito disso não seria o caso”, desabafou.

Veja a teoria de que Lea Michele não saberia ler: