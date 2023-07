Lázaro Ramos abre o jogo sobre separação de Taís Araújo: 'Tava ruim'

Com sinceridade, Lázaro Ramos revela como foi ficar um tempo separado de Taís Araújo no início da relação: 'Foi um tempo mesmo'

O ator Lázaro Ramos relembrou o período em que ficou separado de Taís Araújo no início do relacionamento durante uma conversa no podcast Quem Pode, Pod. Hoje em dia, os dois estão casados há 15 anos e são pais de duas crianças, João Vicente e Maria Antônia. Na conversa, ele contou sobre como foi se separar da amada e o que viveram separados.

Ele contou que não sentiu ciúme quando viu que Taís estava namorando com outro homem enquanto eles ficaram separados por alguns meses. “Não [doeu vê-la com outro]! É porque tava ruim, tava precisando. A gente tinha que limpar algumas coisas e não ia limpar se tivesse junto. Tenho certeza. Só limpou porque teve a pausa. E na pausa a gente se reencontrou e se reconstruiu”, disse ele, que mudou a sua ideia sobre 'dar um tempo no relacionamento'. “Eu achava que esse negócio de dar um tempo é acabar. No meu caso não foi, foi um tempo mesmo”.

Lázaro ainda contou que eles ficaram separados por poucos meses e voltaram a ficar. “Ela disse que foram oito meses [separados] eu falo que foram quatro. Claro, se você volta a transar, desculpa, não é separação. […] Ela terminou, a gente voltou a transar, mas ela não queria namorar. Eu sabia que ia voltar a qualquer momento, quando a gente se separou eu falei: 'A gente vai voltar'. Eu sabia”, contou.

Então, o artista refletiu sobre a importância do período separados para o casamento deles dar certo. “Foi importante por duas coisas: Para dar um tempo, parar e pensar como estava a relação. Pensei muito nos meus erros, foi importantíssimo. Ao mesmo tempo, essa coisa de eu ter falado que eu não tive adolescência... Eu vivi um pouco uma adolescência tardia na separação”, disse ele.

E completou seu pensamento: “Você chega em outra cidade, não tendo vivido adolescência, tenho namorado pouco e você fica conhecido. Você começa a ter pessoas que se interessam por você. Tem uma vaidade, que é real, também não vou esconder. Tu chega em Salvador, os amigos que não são da área ficam: 'Tá pegando quem?'. Aí eu mentia. Tinha isso. Falei: 'Separei, vou curtir'. Mas tinha uma coisa no fundo dizendo assim: 'Amor, sua parada é a Taís'”.

Lázaro Ramos voltará à Globo

O ator Lázaro Ramos está de volta às novelas da Globo! Ele encerrou o contrato fixo com a emissora em 2021, mas manteve as portas abertas e acaba de ser escalado para uma novela novela. Nesta quinta-feira, 22, o canal confirmou que o artista está no elenco da releitura da novelaElas Por Elas, que será a próxima trama das 6.

O marido de Taís Araujo vai interpretar o personagem Mário Fofoca , que ficou imortalizado na memória popular ao ser interpretado no passado por Luis Gustavo. Lázaro Ramos está longe das novelas desde que atuou em Geração Brasil, de 2014, e rompeu seu contrato fixo com a Globo em 2021.

Atualmente, ele está no elenco da Amazon, na qual está desenvolvendo projetos para o streaming.

O remake de Elas Por Elas é escrito por Thereza Falcão e Alessandro Marson, sendo que a versão original foi feita por Cassiano Gabus Mendes na década de 1980. "A grande mudança da nova leitura está nos perfis das protagonistas. Agora são todas mulheres entre 40 e 50 anos, diferentes entre si, mas mulheres atuais, mais independentes, proativas, exercem uma atividade profissional", disse a autora Thereza Falcão ao Gshow.