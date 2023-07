As revelações surpreendentes de Lázaro Ramos sobre sua chegada à Globo

Lázaro Ramos surpreende ao detalhar sua chegada à Globo; revelações sobre o assunto deixaram os fãs impactados

O ator Lázaro Ramos fez revelações inéditas sobre sua chegada à Globo. Em um momento bem sincero, o artista contou que recusou vários convites no início da carreira por acreditar que eles não estavam à sua altura.

Mesmo colecionando sucessos no cinema como Cidade Baixa e Madame Satã, ele ainda era convidado para fazer personagens minúsculos e estereotipados. Com coragem, ele dizia não e seguia atuando fora da televisão

"Demorou [para ele aceitar a Globo]. Amor, adianta ter prestígio, mas como encaixa esse rosto aqui? Aí vinha uns convites que eu não aceitava. O porteiro 2. Tipo isso. Várias vezes. Personagens sem história. Muito", afirmou ele ao 'Quem Pode, Pod', podcast de Giovanna Ewbank e Fe Paes Leme.

Lázaro Ramos ainda contou que durante anos pensava que nunca receberia uma oportunidade da Globo. "Até parece pretensão, mas eu, por culpa do teatro, eu não tinha o sonho da Globo. E não é nem para ser arrogante, nem nada. Era só por achar que não tinha espaço para mim. Era isso. Achando uma boa empresa, ótimo, mas achava que eu estava tão valorizado que era melhor inventar um lugar, o que de fato aconteceu no cinema", disse.

O ator só aceitou participar de uma produção da Globo como parte do elenco fixo em Sexo Frágil, exibido entre 2003 e 2004. Em novelas, o artista só estreou em Cobras e Lagartos, exibido em 2006. Foi justamente nos bastidores da novela que ele conheceu sua esposa, Taís Araújo.

