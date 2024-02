Laura Cardoso surge lendo roteiro e empolga fãs: 'Uma nova história'

Longe das novelas desde 'A Dona do Pedaço', a atriz Laura Cardoso deixou os fãs animados ao publicar novas fotos com um roteiro em mãos

Longe das telinhas há um tempo, a atriz Laura Cardoso, de 96 anos, deixou os fãs animados ao surgir em seu perfil no Instagram no último domingo, 25, lendo um roteiro. A última participação da artista nas novelas foi em 'A Dona do Pedaço', de Walcyr Carrasco, exibida em 2019 na Globo.

Nas imagens compartilhadas, a veterana esbanjou simpatia ao posar sorrindo para as fotos enquanto segurava os papéis. "Uma nova história a cada roteiro. E com um sorriso no rosto, desejo uma ótima semana a todos vocês!", dizia a legenda da publicação.

Rapidamente, os internautas lotaram os comentários da postagem com diversos elogios à atriz, que não esconderam a alta expectativa em vê-la com um roteiro em mãos. Os fãs ainda aproveitaram a oportunidade para desejar uma volta de Laura Cardoso à TV.

"Ela vai gravar? Nossa, seria um sonho ver a Laura novamente na TV", escreveu uma seguidora. "TV Globo, faça o que for preciso para ter Dona Laura na telinha novamente", disse outra. "Uma gigante da televisão brasileira, podia fazer outra novela", declarou uma terceira.

Os curtas-metragens 'Jadzia' e 'De Perto Ela Não É Normal', ambos de 2020, são os últimos trabalhos da atriz, até o momento. Vale lembrar que a lenda da dramaturgia brasileira será homenageada pela Globoplay no Dia da Mulher, em 8 de março.

Na plataforma de streaming da Globo, o público poderá assistir um programa especial sobre a trajetória de Laura Cardoso, que estreou na TV nos anos 1950, na rede Tupi.

Confira a publicação:

Miguel Falabella volta à Globo após quatro anos

Miguel Falabella vai voltar à Globo! O ator e apresentador vai interpretar um trambiqueiro em 'Pablo e Luisão', série de Paulo Vieira para o Globoplay. A informação é da colunista Anna Luiza Santiago, do jornal O Globo.

O último trabalho do artista na emissora foi num episódio de 'Cine Holliúdy', em 2019. Na série ele interpretou o pai de Marylin (Leticia Colin). Em 2020, o famoso encerrou seu contrato após 39 anos de serviços prestados.

Na Globo, Falabella integrou o júri de três temporadas do 'Show dos Famosos', quadro do 'Domingão do Faustão'. Ele assinou séries como 'Pé na Cova' e 'Toma Lá, Dá Cá', além de escrever as novelas 'Salsa e Merengue', 'A Lua me Disse', 'Negócio da China', 'Aquele Beijo', entre outras. O ator também fez muito sucesso ao interpretar o personagem Caco Antibes em 'Sai de Baixo'.

Além da série, na próxima segunda-feira, 26, os fãs de Miguel Falabella poderão ver o artista no novo 'Sem censura', na TV Brasil, comandado por Cissa Guimarães. Ele estará na atração ao lado da atriz Claudia Raia.