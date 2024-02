Miguel Falabella volta à Globo após quatro anos; saiba mais

O ator e apresentador Miguel Falabella, que encerrou seu contrato com à Globo em 2020, retorna a emissora para participar de uma nova série

Miguel Falabella vai voltar à Globo! O ator e apresentador vai interpretar um trambiqueiro em 'Pablo e Luisão', série de Paulo Vieira para o Globoplay. A informação é da colunista Anna Luiza Santiago, do jornal O Globo.

O último trabalho do artista na emissora foi num episódio de 'Cine Holliúdy', em 2019. Na série ele interpretou o pai de Marylin (Leticia Colin). Em 2020, o famoso encerrou seu contrato após 39 anos de serviços prestados.

Na Globo, Falabella integrou o júri de três temporadas do 'Show dos Famosos', quadro do 'Domingão do Faustão'. Ele assinou séries como 'Pé na Cova' e 'Toma Lá, Dá Cá', além de escrever as novelas 'Salsa e Merengue', 'A Lua me Disse', 'Negócio da China', 'Aquele Beijo', entre outras. O ator também fez muito sucesso ao interpretar o personagem Caco Antibes em 'Sai de Baixo'.

Além da série, na próxima segunda-feira, 26, os fãs de Miguel Falabella poderão ver o artista no novo 'Sem censura, na TV Brasil, comandado por Cissa Guimarães. Ele estará na atração ao lado da atriz Claudia Raia.

Osmar Prado revela motivo para recusar personagem na Globo

O ator Osmar Prado revelou detalhes de sua decisão de recusar personagens na Globo depois que o seu contrato fixo foi encerrado. Em entrevista ao jornal Estadão, ele contou que não quis receber um salário menor e que não quis mexer com o trabalho de outro ator da emissora.

Ele foi chamado para uma participação no remake de Renascer por ter interpretado o personagem Tião Galinha na primeira versão. Porém, ele não quis e explicou o motivo. "O Tião é aquele brasileiro que trabalha e mata a fome, mas não perde a ilusão de que vai ganhar na loteria um dia. A Globo me sondou para um papel no remake, só que rejeitei de cara por causa do teatro e não seria bom estar perto do Irandhir [Santos - ator que faz o Tião na nova versão], poderia atrapalhá-lo na criação do seu Tião", contou ele.