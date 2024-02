Osmar Prado revela motivo para recusar personagem na Globo

Após romper o contrato fixo com a Globo, Osmar Prado revela que não aceitou novo personagem e surpreende com o motivo de sua decisão

O ator Osmar Prado revelou detalhes de sua decisão de recusar personagens na Globo depois que o seu contrato fixo foi encerrado. Em entrevista ao jornal Estadão, ele contou que não quis receber um salário menor e que não quis mexer com o trabalho de outro ator da emissora.

Ele foi chamado para uma participação no remake de Renascer por ter interpretado o personagem Tião Galinha na primeira versão. Porém, ele não quis e explicou o motivo. “O Tião é aquele brasileiro que trabalha e mata a fome, mas não perde a ilusão de que vai ganhar na loteria um dia. A Globo me sondou para um papel no remake, só que rejeitei de cara por causa do teatro e não seria bom estar perto do Irandhir [Santos - ator que faz o Tião na nova versão], poderia atrapalhá-lo na criação do seu Tião”, contou ele.

Em outro momento, Osmar também recusou um trabalho na novela Guerreiros do Sol, do Globoplay, e também explicou. “Uma pessoa que nem conhecia me ligou para negociar salário por telefone e me ofereceu menos do que eu ganhava, imagina, nunca vi uma coisa assim na Globo”, disse ele.

Por fim, ele ainda declarou: “Eu sou carcamano, nunca topei humilhação na minha carreira e se você comprar briga comigo deve ter consciência de que vai bater e apanhar”.

Osmar Prado com a esposa

O ator Osmar Prado fez uma rara aparição em público ao lado de sua esposa, a bailarina Vânia Pacheco. Discreto com a sua vida pessoal, ele quase não é fotografado ao lado de sua família em eventos. Porém, ele abriu uma exceção no último final de semana para contar com a companhia da amada em um noite espetáculo.

Os dois foram fotografados abraçados enquanto prestigiavam a estreia da peça Íliada no Teatro XP, no Rio de Janeiro. Osmar e Vânia estão casados desde 1990.

O ator está longe das novelas desde o fim do remake da novela Pantanal, da Globo, na qual interpretou o Velho do Rio.

Fotos: Marcelo / AgNews