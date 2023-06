Larissa Manoela toma decisão drástica na carreira de atriz, afirma jornalista

A atriz Larissa Manoela, que está em Nova York trabalhando em um novo projeto, tomou uma decisão importante em sua carreira

Nesta quinta-feira, 22, foi revelado que Larissa Manoela tomou uma decisão sobre sua carreira como atriz. Isso porque, de acordo com a jornalista Patrícia Kogut do jornal ‘O Globo’, Larissa decidiu não renovar seu contrato com a Rede Globo.

Administrando sua carreira, Larissa está atualmente em Nova York gravando o longa “Traição Entre Amigas”, onde interpretará a personagem Penelope. Em seu Instagram, a artista vem compartilhando diversos bastidores das gravações do filme baseado no livro de Thalita Rebouças.

A decisão de não renovar com a Rede Globo partiu da vontade de Larissa de ficar livre para fazer filmes e produções para plataforma de streaming, como fez com o filme “Modo Avião” da Netflix em que atuou ao lado de Erasmo Carlos.

A noiva de André Luiz Frambach chegou à Globo em 2022 e já entrou como protagonista na novela “Além da Ilusão”, onde atuou como as personagens Elisa e Isadora e contracenou com Rafa Viiti, Danilo Mesquita, Paloma Duarte e outros artistas.

Vale lembrar que, a atriz não renovou seu contrato de longa data com a emissora, porém, assim como muitos artistas ela pode realizar contratos por obra com a Globo.

Recentemente, Larissa mostrou que está aproveitando seu tempo em Nova York enquanto trabalha em seu novo projeto. A estrela surgiu andando de metrô na grande cidade americana e recebeu uma série de elogios de seus seguidores. Larissa também surpreendeu ao posar para fotos carregando uma bolsa de grife avaliada em mais de R$10 mil.

Musa fitness!

Ainda nesta quinta-feira, a artista levou os seguidores à loucura ao mostrar sua flexibilidade e boa forma. Larissa celebrou com atraso o “Dia do Yoga” e surgiu praticando e fazendo diversas posições de yoga.

"Foi dia da yoga e eu não podia deixar de comemorar o fato de que a yoga entrou na minha vida para transformá-la para muito melhor. Sinto que minha mente e meu corpo me agradecem por me dedicar as minhas práticas, por tirar um tempo pra mim. Hoje com um novo sentido, uma nova consciência e equilíbrio, vejo o quanto meu processo de entrega a yoga evoluiu tanto na minha vida pessoal quanto exercendo meu ofício", comentou a atriz.