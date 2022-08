Larissa Manoela se emociona ao falar sobre o fim do seu primeiro trabalho na Globo

FIM DO PRIMEIRO TRABALHO!

A atriz Larissa Manoela relembrou os seus primeiros testes para a Globo ainda na infância e se emocionou

Esta semana marca o fim do primeiro trabalho de Larissa Manoela (21) na Globo. A novela das seis, Além da Ilusão, chega ao fim nesta sexta-feira, 19, e em entrevista ao Gshow, a atriz falou sobre o seu futuro na emissora.

"Sou muito grata por tudo o que vivi, e saio daqui uma pessoa e uma profissional transformada, madura e muito orgulhosa de todo o trabalho que conquistei aqui dentro. Obrigada, ‘Além da Ilusão’, foi incrível", agradeceu ela.

Vendo o fim da primeira novela na Globo, a artista revelou que se passo um filme em sua cabeça. "Estou muito grata vendo o ciclo se findar, passa um filme na minha cabeça. Isso me remete há tempos em que eu tinha oito, nove anos e fazia testes aqui na Globo. Eu sempre pensando que o meu momento ia chegar. Naquela época ainda não era pra ser, mas quando as coisas têm que acontecer, elas acontecem da melhor forma possível. Além da Ilusão veio para me mostrar isso", disse.

Na trama, ela viveu duas personagens, Isadora e Elisa, e pôde realizar o sonho de fazer uma novela de época.

"É uma novela encantadora, que fala sobre amor, justiça e vários temas importantes. Uma novela de época, que eu já tinha muita vontade de fazer e que eu realizei esse sonho. Com uma equipe maravilhosa, direção, produção, parte técnica, caracterização, figurino, um elenco maravilhoso... Acho que não poderia ter sido melhor", declarou ela.

