Após primeira protagonista na Globo, Larissa Manoela faz agradecimento: "Transformou a minha vida"

A atriz Larissa Manoela mostrou um vídeo dos bastidores da novela 'Além da Ilusão' e prestou uma bela homenagem

CARAS Digital Publicado em 16/07/2022, às 14h36

Larissa Manoela (21) dividiu com os seguidores das redes sociais algumas imagens que fez nos bastidores da novela Além da Ilusão.

A protagonista da trama das seis decidiu registrar um dia de gravação, desde a hora que sai de casa, a caracterização de sua personagem, até o fim do expediente, e aproveitou para agradecer a todas as pessoas que conheceu em seu primeiro projeto na Globo.

"Minha singela homenagem a esse trabalho que transformou a minha vida, me trouxe tantas alegrias e realizações pessoais e profissionais, me apresentou seres humanos incríveis e tornou possível o meu sonho. Sou só gratidão Além da Ilusão", afirmou ela na legenda da publicação.

Na última quinta-feira, 14, Larissa começou a se despedir da novela, que já está em sua reta final de gravações. No Instagram, ela publicou uma série de cliques comparando os primeiros ensaios da trama, com os dias atuais, onde ela aparece ao lado de parte do elenco da novela, entre elas Duda Brack (28), Debora Ozorio (25), Rafa Vitti (26), Olivia Araújo (49), Larissa Nunes (26), Carol Dallarosa (24), Jayme Matarazzo (36) e Ricky Tavares (30). Na legenda, ela falou com carinho desse momento que está vivendo.

Confira a publicação de Larissa Manoela sobre a novela Além da Ilusão: