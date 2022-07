Larissa Manoela se despede de Além da Ilusão relembrando primeiros ensaios da novela: "O fim celebra-se como o início''

Larissa Manoela comparou cliques antigos e atuais nos bastidores de Além da Ilusão para se despedir da novela

CARAS Digital Publicado em 14/07/2022, às 18h10

Nesta quinta-feira, 14, Larissa Manoela (21) começou a se despedir de Além da Ilusão, que já está em sua reta final de gravações.

A atriz publicou uma série de cliques comparando os primeiros ensaios da trama, com os dias atuais, onde ela aparece ao lado de parte do elenco da novela, entre elas Duda Brack (28), Debora Ozorio (25), Rafa Vitti (26), Olivia Araújo (49), Larissa Nunes (26), Carol Dallarosa (24), Jayme Matarazzo (36) e Ricky Tavares (30).

Na legenda, ela falou com carinho desse momento que está vivendo: "Nas fotos momentos de agosto de 2021 e do dia de hoje em 2022. O fim celebra-se como o início. Com um grande encontro numa sala de ensaio. A preparação foi preparada e se finda lindamente como se fosse o 1º dia só que com um milhão de histórias a mais pra contar."

"Seres transformados, maduros, seguros, potentes, evoluídos, talentosos & muito gratos! Foi lindo e segue por só mais uma semana…Além da Ilusão. Só gratidão!", finalizou ela.

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Coração já tá apertadinho!", disse um. "Novela linda!", falou outro. "Que elenco!", disse um terceiro.

Alguns dos participantes dos registros também deixaram seus elogios: "Te amo Lari! Obrighada por tudo! Você é enorme!", escreveu Duda. "Obrigada xará! Você é muito linda, por dentro e por fora! Gratidão pela troca", escreveu Larissa Nunes. "Eu amo tanto", escreveu ainda Debora.

Rafa Vitti também se despede de Além da Ilusão

Larissa não foi a única que aproveitou os últimos dias de gravação de Além da Ilusão para se despedir da novela.

Rafa Vitti fez um post em seu Instagram onde se despediu da casa do Davi, parte do cenário da trama: "E vamos chegando ao fim das gravações desse projeto intenso e maravilhoso que é Além Da Ilusão. Ontem foi o dia de filmar as últimas cenas no cenário 'Casa do Davi'", escreveu ele na ocasião.

Confira os cliques de Larissa Manoela se despedindo de Além da Ilusão: