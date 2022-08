Larissa Manoela posa com protagonista da nova novela das seis: ''Passada de bastão''

Atriz Larissa Manoela compartilha foto ao lado de Isadora Cruz, protagonista de 'Mar do Sertão', e fala de coincidência com nomes

CARAS Digital Publicado em 22/08/2022, às 11h42 - Atualizado às 12h12

A atriz Larissa Manoela (21) se despediu de sua primeira novela da Globo e usou as redes sociais, nesta segunda-feira, 22, para homenagear a paraibana Isadora Cruz (22), que estreia como protagonista da nova trama das seis!

Após o sucesso como Isadora em Além da Ilusão, a famosa passou o bastão para a estrela de Mar do Sertão, folhetim de Mario Teixeira, que estreia na emissora com a personagem Candoca, que viverá um triângulo amoroso com Zé Paulino (Sergio Guizé) e Tertulinho (Renato Góes).

Nos Stories de seu Instagram, Larissa surgiu coladinha com Isadora e destacou coincidência nos nomes de sua personagem na novela e o da atriz, na vida real.

"Hoje tem a estreia dessa linda em Mar do Sertão. Coincidência é a passada de bastão ser justamente de Isadora da ficção para a Isadora da vida real! Brilhe, @isadoracruz! Que seja muito especial", desejou Larissa na postagem.

Em coletiva de imprensa, Isadora Cruz comentou um pouco sobre sua personagem Candoca e como ela mudou sua vida. "Acho que poder interpretar personagens fortes ensinam a gente a encontrar uma força que a gente acaba esquecendo que a gente tem, acho que o poder que os personagens têm de transformar a gente, de fazer a gente encontrar qualidade, defeitos na gente, acho que é lindo, acho que tenho aprendido muito com a força feminina dela de empoderamento...".

Larissa Manoela posa com Isadora Cruz, protagonista de 'Mar do Sertão':

