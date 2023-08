Larissa Manoela expõe print de mensagem para a mãe no Natal

Fantástico exibe print de conversa de Larissa Manoela com a mãe na véspera de Natal

O trecho de uma troca de mensagens de Larissa Manoela com a mãe, Silvana, foi exibido no programa Fantástico, da Globo, neste domingo, 20. Na reportagem, o print de uma mensagem da atriz para sua mãe na véspera do Natal impressionou os telespectadores.

Segundo o programa, a mensagem foi enviada por Larissa no dia 24 de dezembro. Naquele dia, os pais da atriz foram convidados para passar o Natal na casa dos pais do ator André Luiz Frambach, que é o noivo da artista, mas não aceitaram o convite. Com isso, ela passou a data festiva longe dos pais.

Em um trecho da mensagem, enviada por um aplicativo, Larissa Manoela disse: “Oi mãe! Eu sei que você não vai responder minha mensagem, mas quero que você receba. Quero te desejar um feliz natal. Não porque eu acredito que será feliz, porque feliz mesmo seria se estivéssemos todos juntos como sonhei. Mas tento entender a sua escolha, a do pai. E eu também fiz a minha. […] Não tem um dia sequer que eu não pense em você, em como você está, o que está sentindo”.

Na sequência, ela ainda disse: “Te amo muito mãe, infinitamente! Deus te abençoe. Saudade! Sinto falta da minha melhor amiga. Estou aqui pra quando você quiser”. Então, a mãe dela respondeu: “Vai à m***, vai? Esqueça que eu sou sua mãe! Nem li sua mensagem e já apaguei. Você fez suas escolhas e eu também”.

Pai de Larissa Manoela precisou de atendimento médico

Nos últimos dias, a atriz Larissa Manoela se tornou um dos assuntos mais comentados do momento. Isso porque a estrela se envolveu em polêmicas após afastamento de seus pais, Gilberto Elias Santos e Silvana Taques. Ela não estaria feliz com a gestão do casal com o seu patrimônio adquirido ao longo de sua carreira.

E neste domingo, 20, a história ganhou mais um capítulo quando Silvana, mãe de Larissa, cedeu uma entrevista exclusiva para o SBT, conduzida pela apresentadora Chris Flores. Em trechos exibidos no programa Domingo Legal, foi revelado que o pai da atriz precisou ser hospitalizado em meio à crise familiar.

"Ele já foi parar até no hospital, está complicada a situação, eles estão realmente sentindo muito toda essa história", disse Chris Flores na reportagem. A esposa, no entanto, não expôs detalhes sobre a situação delicada.