Pai de Larissa Manoela precisou ser hospitalizado durante crise familiar

Gilberto Elias Santos, pai de Larissa Manoela, passou mal em meio à crise familiar e precisou ir ao hospital

Nos últimos dias, a atriz Larissa Manoela se tornou um dos assuntos mais comentados do momento. Isso porque a estrela se envolveu em polêmicas após afastamento de seus pais, Gilberto Elias Santos e Silvana Taques. Ela não estaria feliz com a gestão do casal com o seu patrimônio adquirido ao longo de sua carreira.

E neste domingo, 20, a história ganhou mais um capítulo quando Silvana, mãe de Larissa, cedeu uma entrevista exclusiva para o SBT, conduzida pela apresentadora Chris Flores. Em trechos exibidos no programa Domingo Legal, foi revelado que o pai da atriz precisou ser hospitalizado em meio à crise familiar.

"Ele já foi parar até no hospital, está complicada a situação, eles estão realmente sentindo muito toda essa história", disse Chris Flores na reportagem. A esposa, no entanto, não expôs detalhes sobre a situação delicada. Contudo, a pedagoga falou sobre o gatilho que sentiu quando recebeu o pedido dos advogados da atriz para o envio de seus pertences pessoais.

A entrevistadora narrou os fatos, expressando que Silvana precisou se manter forte para obedecer às ordens. Com isso, Larissa pediu para lhe enviar coisas como roupas, sapatos e suas bonecas. "Ela disse que é um luto em vida", relatou Chris. "Intuição de mãe. Sentimento de mãe. Coisa que só mãe sente, porque o elo que um filho tem com uma mãe, o fato de estar respirando dentro da barriga da mãe, através da mãe, acho que é um elo muito forte."

Vale lembrar que a entrevista completa de Silvana Taques irá ao ar na tarde desta segunda-feira, 21, no programa Fofocalizando. A versão de Larissa Manoela também ganhará novos detalhes neste domingo, 20, no Fantástico, da TV Globo, onde a atriz expôs os primeiros detalhes do caso na última semana.

Confira a chamada da entrevista: