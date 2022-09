Larissa Manoela compartilha fotos dos bastidores da 'Batalha do Lip Sync' do Domingão

A atriz Larissa Manoela enfrentou Deborah Secco na 'Batalha do Lip Sync' e compartilhou diversas fotos dos bastidores do programa

Redação Publicado em 26/09/2022, às 09h50

No último domingo, 25, a atriz Larissa Manoela (21) enfrentou Deborah Secco (42) na Batalha do Lip Sync, do Domingão. Ela interpretou Gloria Groove durante o programa, e usou suas redes sociais para mostrar a caracterização.

Através de seu perfil no Instagram, Larissa Manoela exibiu uma série de fotos nos bastidores do programa. Ela surgiu caracterizada de Gloria Groove, do clipe A Queda.

"Com vocês... GLORIA GROOVE MANOELA. A minha escolha pra performar na batalha do Lip Sync no @domingao não poderia ter sido outra. Ela é capricorniana & poderosa. ELA É @gloriagroove! Ensaiei, me entreguei, representei, me diverti & amei! Obrigada @lucianohuck e toda a equipe do @domingao por essa oportunidade deliciosa. Foi um imenso prazer!", escreveu Larissa.

Ainda na postagem, Larissa Manoela parabenizou Deborah Secco, que venceu a disputa ao apresentar Luísa Sonza no palco do Domingão: "Parabéns pra deusa @dedesecco que entregou TUDOH e venceu essa disputa do amor. Larissa Secco e Déborah Manoela estão felicíssimas! Brigada a todos que assistiram, torceram e mandaram mensagens de carinho. Passar o domingo com vocês foi TOP", finalizou.

Veja o post de Larissa Manoela:

Larissa Manoela acompanha o namorado em festa:

A atriz global Larissa Manoela (21) publicou nas suas redes sociais fotos acompanhando o namorado AndréLuiz Frambach (25) na celebração de 100 capítulos da novela Cara e Coragem. E ela aproveitou para parabenizá-lo por sua participação na produção. Larissa já havia comemorado a conquista do namorado nos stories.

Na legenda da publicação, Larissa fez uma linda declaração e exaltou o namorado. “Vibrar contigo as tuas conquistas é delicioso. Ver o quanto você se dedica e gosta sempre de entregar o melhor de si me dá muito orgulho. Porque sobre comprometimento, profissionalismo e determinação a gente sabe”, começou.

