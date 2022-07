Klara Castanho surge em novas cenas na série Bom Dia, Verônica

Netflix exibe as novas cenas de Klara Castanho na série 'Bom Dia, Verônica'

Publicado em 07/07/2022

A atriz Klara Castanho (21) apareceu no trailer da segunda temporada da série Bom Dia, Verônica, da Netflix. O vídeo foi divulgado na manhã desta quinta-feira, 7, e trouxe as primeiras imagens da atriz na pele de sua nova personagem.

Este será o primeiro trabalho de Klara Castanho que será lançado após ela revelar um drama em sua vida pessoal. Nos últimos dias, a artista precisou escrever uma carta aberta após ter uma parte de sua vida pessoal divulgada na internet. A estrela contou que foi estuprada, engravidou e entregou a criança para a adoção.

Na nova temporada da série, a atriz interpreta a filha de Matias (Reynaldo Gianecchini), que é um chefão da máfia e é abusa da própria filha. Inclusive, a Netflix já revelou que vai redobrar os cuidados na hora de editar as cenas de Klara Castanho após o relato dela sobre o que sofreu recentemente.

O lançamento da segunda temporada de Bom Dia, Verônica será no dia 3 de agosto.

Klara Castanho escreve agradecimento após revelar drama

Nesta semana, a atriz Klara Castanho emocionou os fãs ao escrever uma mensagem de agradecimento após revelar tudo o que sofreu nos últimos tempos.

"Os últimos dias não foram fáceis, mas eu queria vir aqui para agradecer por cada palavra de amor, de afeto e de acolhimento que eu recebi e venho recebendo. Todo esse carinho tem sido muito importante para mim e eu precisava dividir a minha gratidão com vocês. Obrigada do fundo do meu coração", disse ela.

Em seguida, Klara contou que está tendo acompanhamento psicológico e também está cercada por profissionais que estão preservando seus direitos. "Eu sei que muitos de vocês estão preocupados comigo, mas quero dizer que estou me cuidando, fazendo acompanhamento psicológico e sigo cercada de profissionais que estão trabalhando para a preservação dos meus direitos."

"Quero agradecer a minha família, aos meus amigos, aos meus colegas de profissão, aos fãs que me acompanham e, também, a imprensa séria e responsável, que vem me respeitando durante esse momento. Com amor, Klara Castanho", completou ela.