"Estou me cuidando e fazendo acompanhamento psicológico", diz Klara Castanho ao agradecer mensagens de apoio

CARAS Digital Publicado em 06/07/2022, às 20h00

Klara Castanho(21) usou as redes sociais na noite desta quarta-feira, 6, para fazer um agradecimento.

A atriz, que recentemente viu seu nome envolvido em uma grande polêmica e precisou revelar que sofreu uma violência sexual e engravidou, escreveu um texto para agradecer todo o apoio que está recendo dos amigos, fãs e colegas de profissão.

"Os últimos dias não foram fáceis, mas eu queria vir aqui para agradecer por cada palavra de amor, de afeto e de acolhimento que eu recebi e venho recebendo. Todo esse carinho tem sido muito importante para mim e eu precisava dividir a minha gratidão com vocês. Obrigada do fundo do meu coração", disse ela.

Em seguida, Klara contou que está tendo acompanhamento psicológico e também está cercada por profissionais que estão preservando seus direitos. "Eu sei que muitos de vocês estão preocupados comigo, mas quero dizer que estou me cuidando, fazendo acompanhamento psicológico e sigo cercada de profissionais que estão trabalhando para a preservação dos meus direitos."

"Quero agradecer a minha família, aos meus amigos, aos meus colegas de profissão, aos fãs que me acompanham e, também, a imprensa séria e responsável, que vem me respeitando durante esse momento. Com amor, Klara Castanho", completou ela.

Confira a publicação de agradecimento da atriz: