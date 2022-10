Kim Kardashian surge ao lado de todas as suas irmãs nas comemorações de seu aniversário

A influenciadora Kim Kardashian abriu o álbum de fotos de seu aniversário e apareceu ao lado de suas irmãs

Nesta terça-feira, 24, Kim Kardashian foi ao seu Instagram compartilhar algumas fotos da celebração de seu aniversário de 42 anos.

A primeira das 10 fotos publicadas pela influenciadora, Kim aparecia ao lado de suas irmãs Khloé (38), Kourtney (43), Kylie (24) e Kendall (26).

Além de fotos com amigos no luxuoso jantar de aniversário, a matriarca do clã Kardashian-Jenner, Kris Jenner (66) apareceu vestindo uma peça de brilhantes.

A aniversariante da noite usava um vestido transparente com bordados que deixava sua lingerie preta à mostra.

“Amor de aniversário”, escreveu a mãe de North (8), Saint (6), Chicago (4) e Psalm (3) na legenda da publicação feita quatro dias após a data de seu aniversário.

A festa que deu errado!

Além do luxuoso jantar, Kim também havia preparado uma noite muito especial para celebrar seu aniversário com amigos e familiares.

Kim e os convidados iriam para Las Vegas em um jatinho particular para assistir ao show do cantor Usher. Porém, por conta do meu tempo, o avião não pode ir para o destino e a Kardashian decidiu comer com seus amigos em uma lanchonete de fast-food.