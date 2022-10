Kim Kardashian passou por perrengue ao tentar celebrar seus 42 anos: “Estamos voltando para casa”

A modelo Kim Kardashian iria comemorar seu aniversário de 42 anos ao lado das irmãs e amigas, porém, seu avião particular não conseguiu pousar no destino

CARAS Digital Publicado em 24/10/2022, às 19h56

Na última sexta-feira, 21, Kim Kardashian completou 42 anos de vida. E no último domingo, 23, a modelo e influenciadora iria comemorar a nova idade com uma celebração em grande estilo.

O plano era ir até Las Vegas em seu jatinho particular avaliado em cerca de R$ 370 milhões e assistir a um show do cantor Usher ao lado de suas irmãs, sua mãe e algumas amigas.

O avião da estrela do reality-show "The Kardashians" não conseguiu aterrissar no destino por conta do mau tempo, e a influenciadora e seus convidados tiveram que voltar para Los Angeles, de onde saíram.

“O avião não pôde pousar devido ao vento, então, parece que nossa festa Carbone e o show do Usher não estarão mais acontecendo e estamos voltando para casa”, anunciou Kim em seus stories.

A empresária então decidiu comemorar seu aniversário em uma lanchonete de fast-food na cidade de Calabasas, próximo a sua mansão. Após o jantar improvisado, a mãe de North, Saint, Chicago e Psalm embarcou com seus convidados em um ônibus de festa para continuar as celebrações.

E nesta segunda-feira, 24, Kim apareceu bem humorada em seu Instagram para agradecer os desejos de feliz aniversário e mencionou o ocorrido: “Muito obrigada pelos desejos de feliz aniversário. Esse fim de semana eu tive uma quantidade esmagadoramente linda de amor de tantas pessoas que me contactaram e realmente me fez sorrir muito. As flores, o jantar, a quase viagem à Las Vegas foi tudo tão especial e eu lembrarei desse aniversário para sempre”.