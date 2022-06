Kim Kardashian revela o que a fez namorar Pete Davidson: ''Precisava conferir''

Kim Kardashian revela motivo picante que a fez namorar o comediante Pete Davidson durante episódio do 'The Kardashians'

Redação Publicado em 02/06/2022, às 13h50

Kim Kardashian (41) está sem papas na língua durante as entrevistas do The Kardashians (Star+). No episódio novo desta semana, 2, a empresária revelou um dos motivos que a fez namorar o comediante Pete Davidson(28).

Kim Kardashian revela motivo picante que a fez namorar o comediante Pete Davidson:

De início, ela contou que recebeu um fora do rapaz quando quis conhecê-lo melhor após uma festa do Saturday Night Live, porém, a razão maior para ela se interessar pelo ator é que, de acordo com as suas ex-namoradas, ele era bem-dotado.

Os dois se conheceram em outubro de 2021, quando a irmã de Kourtney Kardashian (44) apresentou o SNL. Em cena, eles trocaram um beijo como Aladdin e Jasmine, mas o ator não deu bola para a conexão que ela sentiu na hora: "Ele me esnobou", contou ela no programa. "Eu pensei 'que merd*, talvez eu precise tentar algo diferente'. Dias depois liguei para o produtor do SNL e falei 'você tem o telefone do Peter?', 'Sim'. E eu mandei uma mensagem para ele", lembrou.

