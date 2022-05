Novo episódio de The Kardashians mostra momento em que Kim Kardashian passou em prova de Direito

Kim Kardashian estava jantando quando descobriu que passou em prova para ser advogada

CARAS Digital Publicado em 19/05/2022, às 16h52 - Atualizado às 16h53

Nesta quinta-feira, 19, um novo episódio do reality-show The Kardashians foi lançado. Nele, Kim Kardashian (41) recebeu a notícia de que havia passado em uma prova para ser advogada.

Os resultados da prova de Direito saíram quando a modelo estava em um restaurante. Ao saber da notícia, Kim foi precavida para o carro. "Eu vou para o carro porque caso eu fique chateada ninguém vai me encarar", revelou a influenciadora.

Kim ainda contou que esta era sua última chance de passar na prova. "Você é permitido fazer a prova um certo número de vezes. Essa é a última vez que eu posso fazer a prova, então se eu não passar, essa jornada no Direito acabou para mim", explicou a dona da marca SKIMS.

Porém, ao saber que passou ao fazer a prova pela quarta e última vez, a mãe de North (8) se alegrou: "Eu passei! Isso é real? Eu estou tão feliz. Tipo, eu realmente achei que não ia conseguir".

A aprovação de Kim aconteceu em dezembro do ano passado, que é quando os acontecimentos de The Kardashians estão sendo situados, mas a reação da ex-esposa de Kanye West (44) foi vista pela primeira vez no episódio do reality.

Em 2021, a filha de Kris Jenner (66) compartilhou a conquista em seu Instagram. "Olhando no espelho, eu estou muito orgulhosa da mulher olhando de volta no reflexo", refletiu Kim.