Kim Kardashian revela que Kanye West criticou suas roupas após a separação

CARAS Digital Publicado em 13/05/2022, às 18h30

Kim Kardashian (41) fez uma revelação no último episódio do reality-show de The Kardashians lançado nesta quinta-feira, 11. Seu ex-marido Kanye West (44) a criticou por suas roupas.

A influenciadora contou no programa que estava nervosa para escolher roupas porque o rapper fazia estas escolhas por ela. "Eu cheguei ao ponto que pedia conselhos dele para tudo, até para o que eu vestia", contou Kim.

Porém, após o término com Kanye, a modelo teve que escolher seu próprio vestido para uma premiação. "Eu fiquei tipo 'Como eu vou usar algo que não foi escolhido antes ?'", contou a filha de Kris Jenner (66) no reality.

A mãe de North(8) compareceu ao evento com um vestido marrom de couro que caiu muito bem com luvas da mesma cor.

Depois da escolha do look, o ex da Kardashian ligou para ela criticando seu visual e a comparando com a personagem Marge Simpson do seriado Os Simpsons. "Ele me ligou depois, ele disse que minha carreira estava acabada e então me mostrou uma imagem da Marge Simpson usando algo similar", revelou Kim.

Confira aqui o vestido usado por Kim Kardashian que Kanye West criticou!