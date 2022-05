Kim Kardashian revela que fã ameaçou matar ela e seu novo namorado: ''Lista de alvos''

Kim Kardashian revela que fã obcecado está ameaçando matar ela e seu novo namorado, Pete Davidson

Kim Kardashian (41) revelou que um fã obcecado ameaçou matar ela e seu namorado, o ator e comediante Pete Davidson (28).

A estrela do The Kardashians compartilhou detalhes do incidente perturbador em documentos enviados à Justiça norte-americana, segundo o site The Blast.

Nas cartas, o homem também fez referências aos quatro filhos da socialite com o ex-marido dela, o rapper Kanye West(44).

No relato, ela explicou que recebeu mais de 30 correspondências do rapaz, incluindo uma que dizia: "Pete Davidson deve e vai morrer neste final de semana, e você no próximo", dizia.

A advogada da empresária, Shawn Holley, afirmou no processo: "Nessas cartas, ele fez inúmeras ameaças violentas contra a Sra. Kardashian. Além disso, ele fez vários comentários sexuais sobre a Sra. Kardashian e seus parceiros. Ele ainda ameaçou que tomaria medidas que fariam com que a Sra. Kardashian e sua família fossem encarceradas", detalhou.

A advogada também destacou que as cartas apresentavam similaridades com uma outra ameaça que Kim recebeu recentemente: a de que uma bomba teria sido plantada no escritório dela: “As ameaças violentas diziam que a Sra. Kardashian estava em sua 'lista de alvos' e 'devia morrer em breve'", acrescentou a advogada, que compartilhou mais uma passagem de uma das correspondências: "Por causa de sua ação mais recente, coloquei você na minha lista de alvos. Se algum dia eu vir você em Nova York ou vir seu namorado em Los Angeles, farei isso nesse dia", pontuou.

Novo namorado de Kim Kardashian aumenta número de seguranças após ameaça de Kanye West:

Vale lembrar que Pete Davidson precisou aumentar o número de seguranças após ameaça de Kanye West. De acordo com o site Radar Online, o ator não quer correr riscos após o lançamento de My Life Was Never Eazy, nova colaboração de Ye com o rapper The Game.

Em um dos versos do lançamento, o cantor, que está se divorciando de Kim Kardashian há quase um ano, relembra o acidente de carro quase fatal pelo qual passou em 2002. No trecho da canção, Ye afirma: "Deus me salvou daquela batida / apenas para que eu pudesse dar uma surra no Pete Davidson".