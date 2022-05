Kim Kardashian abre álbum de fotos do casamento de Kourtney e Travis Barker

A socialite Kim Kardashian resgatou lindos registros durante o casamento da irmã Kourtney com Travis Barker

CARAS Digital Publicado em 27/05/2022, às 16h01

Kim Kardashian (41) fez a alegria dos seus fãs nesta sexta-feira, 27, ao abriu um álbum de fotos do casamento de Kourtney Kardashian (43) e Travis Barker (46).

Na Itália com a família, a empresária mostrou os detalhes do seu look para a cerimônia, assim como a produção da filha, North, e da irmã Khloé (37).

Além disso, a socialite mostrou cliques inéditos dos noivos.

"Kravis Forever [Kravis é o nome do shipp entre Kourtney e Travis]", escreveu ela na legenda da publicação.

Os internautas lotaram os comentários com elogios. "North é tão linda", "Vocês arrasaram nos looks", "Família maravilhosa", "Foi um casamento maravilhoso", dispararam.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO DE KIM KARDASHIAN