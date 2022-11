TV / BASTIDORES DO LOOK!

Kim Kardashian abriu o jogo sobre dificuldades para caber no vestido de Marilyn Monroe no MET Gala

No novo episódio do reality-show “The Kardashians”, a influenciadora Kim Kardashian comentou sobre a dificuldade de caber no vestido original de Marilyn Monroe

CARAS Digital Publicado em 03/11/2022, às 16h59